Sea of Stars vende altri milioni di copie e diventa multiplayer a sorpresa

Sea of Stars è stato senza ombra di dubbio uno dei videogiochi più interessanti del 2023, se non uno dei migliori, una sorpresa che ha venduto tantissimo e che Sabotage Studio ha deciso di supportare con una modalità multigiocatore più unica che rara.

Come se già non avesse venduto abbastanza, perché il titolo ha collezionato delle vendite notevoli, adesso c'è un modo davvero singolare per tornare a vivere la bellissima avventura retrò.

Come riporta Game Informer, infatti, Sea of Stars potrà essere giocato nella cosiddetta modalità "Single Player+", in cui fino a 3 giocatori potranno partire all'avventura in un multiplayer dedicato.

Questa nuova modalità consente a tre giocatori di viaggiare insieme, e presenterà nuove meccaniche di attraversamento e di combattimento per facilitare il gioco con gli amici.

C'è anche un trailer, un breve teaser con cui Sabotage ha svelato la modalità di gioco:

«Rimanendo fedele alle radici fondamentali del gioco a turni, ogni giocatore si impegnerà in attraversamenti e combattimenti con una nuova meccanica di "colpi cooperativi a tempo" mentre si imbarcano con gli amici nella grande avventura di Sea of Stars. La nuova modalità è attualmente in fase di sviluppo e presto verranno rilasciati ulteriori dettagli.»

Sarà interessantissimo vedere come un JRPG della risma di Sea of Stars possa essere riadattato come un'esperienza multiplayer, anche se non sappiamo quando questa modalità di gioco verrà lanciata.

Intanto lo studio si gode i 5 milioni di copie vendute di Sea of Stars, un risultato enorme che continua a dimostrare il valore della produzione.

Il quale è stato ben noto a tutti, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione, in cui vi avevamo detto che «Sea of Stars siede sullo stesso trono occupato da Chained Echoes. Questa nuova ondata di JRPG moderni è il perfetto esempio di ciò che serve al genere e di ciò di cui deve sbarazzarsi del tutto.»

E se volete approfittare dell'occasione per recuperarlo, sappiate che è arrivata anche l'edizione fisica.