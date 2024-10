Il reveal di Nintendo Switch 2 potrebbe essere imminente

Si avvicina sempre di più la "data di scadenza" assegnata da Nintendo per il reveal di Switch 2: quando la casa di Kyoto confermò ufficialmente la produzione di una nuova console, la grande N dichiarò in contemporanea che il reveal sarebbe arrivato entro la fine dell'anno fiscale.

Questo significa che la piattaforma che raccoglierà l'eredità delle attuali console (inclusa Switch OLED, che trovate su Amazon) sarà svelata in via ufficiale entro la fine di marzo 2025, ma i tempi potrebbero in realtà essere molto più brevi.

Secondo PH Brazil, leaker vicino a Nintendo che ha spesso rivelato informazioni affidabili prima del previsto, sembrerebbe infatti che l'annuncio di "Switch 2" potrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana (via ComicBook).

L'insider è convinto che l'annuncio del reveal potrebbe arrivare addirittura il 28 o il 29 ottobre, ovvero all'inizio della prossima settimana.

Ad aumentare ulteriormente suggestione e curiosità, segnaliamo che il leaker Pyoro sembra essere tornato attivo su X, modificando il suo nickname con una emoji raffigurante occhi spalancati e la cover con un'immagine a tema Nintendo Alarmo.

In altre parole, l'insider pare voglia dire ai fan Nintendo di "puntare la sveglia" in vista di eventuali novità.

Ma perché l'annuncio dovrebbe arrivare proprio la prossima settimana? C'è un importante indizio in tal senso: tra pochi giorni, ovvero il 5 novembre, si svolgerà l'ultima Investors Call del 2024.

Se Nintendo vorrà aggiornare i suoi azionisti e investitori cavalcando l'onda di un potenziale reveal di Nintendo Switch 2, la prossima settimana sarebbe l'ultima finestra di opportunità utile per l'attuale anno: in caso contrario, con molta probabilità si dovrebbe attendere direttamente il 2025.

Una finestra temporale che coinciderebbe con gli ultimi indizi sulla data d'uscita: secondo un'azienda produttrice di accessori per console, il suo debutto sarebbe previsto tra marzo e aprile del prossimo anno.

Tuttavia, in assenza di comunicazioni certe, non possiamo fare altro che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: se dovessero esserci novità, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Un ulteriore indizio arriva dal fatto che gli sviluppatori stanno cominciando a parlare quasi apertamente della prossima console Nintendo: c'è già un nuovo videogioco confermato, a tal proposito.