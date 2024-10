L'intera saga di Xenoblade sarà giocabile su Switch

Nintendo ha annunciato il lancio di Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition per Nintendo Switch il 20 marzo 2025.

Questo porting concluderà la serie Xenoblade sulla console ibrida (che trovate anche su Amazon), rendendo l'intera saga giocabile su un'unica piattaforma.

Advertisement

La nuova versione presenterà grafica aggiornata e contenuti aggiuntivi rispetto all'originale uscito su Wii U nel 2015.

Xenoblade Chronicles X è considerato dai fan uno spin-off di qualità della serie principale, apprezzato per il suo sistema di combattimento profondo e la storia sci-fi standalone. Poco sotto, il trailer di questa nuova versione definitiva:

Secondo quanto rivelato da Nintendo (via Nintendo Life), il gioco metterà il personaggio del giocatore al centro dell'azione, con ampie possibilità di personalizzazione dell'avatar e della classe.

Una volta guadagnata la fiducia dell'organizzazione BLADE, si potrà sbloccare uno Skell, un potente mech personalizzabile utile per l'esplorazione e il combattimento sul pianeta Mira.

Oltre alla trama principale, i giocatori potranno interagire con gli abitanti di New Los Angeles, aiutarli nelle loro missioni e aumentare l'affinità con i membri del party per sbloccare nuove quest. Sarà anche possibile unirsi a squad online per affrontare missioni multiplayer.

L'annuncio ha già suscitato l'entusiasmo dei fan, felici di vedere questo "sleeper hit" tornare su Switch in una versione definitiva. Nintendo ha in ogni caso promesso di rivelare maggiori dettagli nei prossimi mesi.

Gli appassionati potranno finalmente completare la collezione Xenoblade su un'unica piattaforma, in attesa di scoprire eventuali sorprese e miglioramenti di questa edizione rimasterizzata.

Ricordiamo anche che gli autori di Xenoblade sono al lavoro su una nuova esclusiva Switch: Monolith Soft ha infatti annunciato di aver aperto le offerte di lavoro per un nuovo misterioso gioco di ruolo, guidato dall'executive director di Xenoblade.

Qui invece trovate la recensione di Xenoblade Chronicles 3, una vera e propria piccola gemma, come spiegato a chiare lettere dal nostro Gianluca.