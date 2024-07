Wii U a quanto pare ora è morta per davvero

È un giorno triste per tutti i fan di Nintendo, visto che l'ennesimo chiodo è stato piantato nella bara di Wii U, sfortunata console ormai da ritenersi definitivamente morta.

Con Switch ormai pronta a lasciare il passo al successore (trovate il modello OLED su Amazon) le vecchie console iniziano a essere un lontano ricrodo.

Advertisement

Forse si pensava che la Wii U fosse già morta e, per molti versi, si può dire che lo fosse.

Dopotutto, i servizi online per questa console e per il 3DS sono stati chiusi all'inizio di quest'anno e, sebbene molti giocatori siano riusciti ad aggrapparsi ad essi per molto più tempo di quanto Nintendo volesse, è impossibile avviare la propria Wii U e connettersi a una partita online di Splatoon su quei server classici.

Ora, come riportato anche da GamesRadar, è stato confermato che in Giappone non si accettano più riparazioni per la console, poiché l'azienda ha esaurito i pezzi di ricambio.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

In un tweet pubblicato oggi dall'account giapponese dell'assistenza clienti Nintendo, si legge che non ci sono più scorte delle "parti necessarie" per la riparazione delle console Wii U e delle loro periferiche.

Quindi, con effetto immediato, i clienti giapponesi non potranno più farsi riparare dalla società.

A dire il vero, sapevamo che questo giorno sarebbe arrivato: a maggio dello scorso anno è stato confermato che non appena la Grande N avesse esaurito i pezzi di ricambio, le riparazioni non sarebbero più state offerte, quindi sembra che le scorte fossero sufficienti per oltre un anno.

Insomma, non ci resta che dire: addio Nintendo Wii U, e grazie per tutto il pesce.

Parlando invece di console vive e vegete, il catalogo di Nintendo Switch Online si è da poco aggiornato a sorpresa con ben 7 nuovi grandi classici per NES: scopriamo l'elenco completo.