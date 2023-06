Dopo Xbox, l'FTC si scaglia contro Amazon per comportamenti ingannevoli

I videogiocatori conoscono il nome della Federal Trade Commission (FTC) per via dello scontro con Xbox per l'acquisizione di Activision-Blizzard, ma l'ente regolatore ha ben più fronti aperti e uno di questi è con Amazon.

Stavolta il il punto non è impedire che Xbox Game Pass (al quale potete abbonarvi tramite Amazon) possa diventare troppo potente dal punto di vista del monopolio.

Advertisement

Come per Fortnite, dove la FTC ha multato pesantamente Epic Games Store per la gestione errata dei dati degli utenti.

Motivo per cui è stata multata anche la stessa Microsoft, di recente, sempre dalla FTC per motivi che esulano dal mondo Xbox.

Stavolta tocca ad Amazon, per alcune politiche scorrette relative alla gestione degli abbonamenti Prime.

Come riporta la CNBC, la FTC sostiene che Amazon abbia intenzionalmente ingannato milioni di consumatori affinché si iscrivessero al suo programma principale Prime e "sabotato" i loro tentativi di annullamento.

La multinazionale avrebbe violato il Restore Online Shoppers' Confidence Act utilizzando i cosiddetti dark pattern, o tattiche di design ingannevoli intese a indirizzare gli utenti verso una scelta specifica, per spingere i consumatori a iscriversi a Prime senza il loro consenso.

«Amazon ha ingannato e intrappolato le persone in abbonamenti ricorrenti senza il loro consenso, non solo frustrando gli utenti ma anche costando loro denaro significativo», ha dichiarato in una nota la presidente della FTC Lina Khan.

Amazon e i suoi rappresentanti non hanno risposto alle accuse, e probabilmente la vicenda finirà in tribunale.

In tutto questo la FTC non ha certo abbandonato la lotta contro Xbox, anzi, perché sta preparando le armi finali.

Armi che sono state messe in campo, e costringeranno Microsoft a rispondere molto presto per portarsi a casa Activision-Blizzard il prima possibile.