Dopo Red Dead Redemption, Rockstar sta per "regalare" altri 2 giochi gratis

Sembra proprio che Rockstar Games stia lavorando per espandere GTA+ in un vero e proprio servizio in abbonamento con giochi gratis, in maniera simile a quanto fatto da concorrenti come Ubisoft+ e, ovviamente, PlayStation Plus o Xbox Game Pass Ultimate.

Il servizio era infatti nato per offrire vantaggi esclusivi all'interno di GTA V (lo trovate su Amazon), ma solo di recente erano stati aggiunti anche alcuni grandi giochi della serie Grand Theft Auto per rendere più appetibile l'offerta.

Nelle scorse giornate, Rockstar ha però deciso di allargare il tutto per non includere soltanto giochi di GTA, ma anche altri suoi grandi capolavori: il primo di questi è stato Red Dead Redemption, già scaricabile gratis per gli iscritti a GTA+.

Come segnalato da Game Rant, evidentemente quello era soltanto un assaggio e gli omaggi non sono ancora finiti: il team di sviluppo ha infatti annunciato che nel corso del 2024 potremo scaricare gratuitamente anche L.A. Noire e Bully, altri grandi capolavori del passato e particolarmente apprezzati ancora oggi.

Al momento non abbiamo ancora una data d'uscita effettiva per entrambi i nuovi giochi gratuiti per gli abbonati, ma è stato confermato che saranno disponibili durante quest'anno.

Trattandosi di due grandissime perle, la loro aggiunta sicuramente potrebbe tentare anche a chi non era particolarmente interessato ai vantaggi di GTA V, soltanto per poter recuperare questi grandi giochi — qualora ovviamente non siano già stati acquistati a loro tempo.

E a questo punto sembra molto probabile che nelle prossime settimane possano arrivare ulteriori annunci al riguardo: vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più. Vedremo se queste mosse serviranno davvero a dare una spinta agli abbonamenti.

Ovviamente, sarà interessante tenere particolarmente d'occhio GTA+ non appena sarà disponibile il sesto capitolo di Grand Theft Auto, che sembrerebbe essere ancora previsto per il 2025.