Red Dead Redemption è gratis su PS5 e Xbox, a una condizione

Rockstar Games ha deciso di offrire a tutti i suoi utenti abbonati un nuovo omaggio davvero imperdibile: da oggi è infatti possibile scaricare gratuitamente Red Dead Redemption, il bellissimo open world a tema western, sulle vostre PS5 e Xbox Series X|S.

La promozione tuttavia, come anticipavamo, è disponibile soltanto per determinati utenti abbonati: si tratta infatti di un omaggio valido come parte dei vantaggi di una iscrizione a GTA+, il servizio in abbonamento dedicato prevalentemente alla modalità online di GTA V (lo trovate su Amazon).

L'iscrizione vi consente infatti di accedere anche a un catalogo crescente di giochi gratis proposti da Rockstar, che in precedenza aveva aggiunto anche GTA Trilogy: l'arrivo di Red Dead Redemption è di fatto il primo gioco di questo catalogo a non fare parte della storica serie Grand Theft Auto.

Questa speciale promozione include anche l'espansione Undead Nightmare, permettendo così ai fan di godere dell'esperienza completa per le avventure di John Marston.

Se siete iscritti a GTA+ su Xbox Series X|S o su PS5, non dovrete fare altro che dirigervi alle rispettive pagine ufficiali, effettuare il login e avviare subito il download gratis e senza ulteriori costi aggiuntivi.

Ovviamente potete eseguire l'operazione direttamente da console, ma se volete procedere direttamente via browser vi lasciamo alle pagine ufficiali qui di seguito:

Ricordiamo che solo la versione per PS5 è stata effettivamente rimasterizzata, dato che il gioco venne rilasciato originariamente solo su PS3: la versione Xbox non è altro che l'edizione per 360 in retrocompatibilità, che sfruttando l'hardware di Series X|S arriva comunque a una risoluzione in 4K.

Se non siete iscritti a GTA+, per ovvi motivi non potrete purtroppo aderire a questa promozione: dovrete scegliere se iscrivervi al servizio oppure se acquistarlo regolarmente sullo store. Per tutti gli altri, non possiamo che iniziare ad augurarvi buon download e buon divertimento!

Chissà se un giorno Red Dead Redemption arriverà anche al cinema: perfino la star Jack Black non ha idea del perché non sia ancora diventato un film.