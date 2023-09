Dopo il flop FFXVI, Square Enix ha una strategia per aumentare i profitti

Square Enix ha bisogno di cambiare ritmo, per così dire, perché dopo Final Fantasy XVI l'azienda nipponica ha bisogno di un grande franchise e di un grande successo.

La sedicesima fantasia finale (che trovate su Amazon) è stata infatti accolta con un certo malumore da parte del pubblico, che lo ha apprezzato solamente in parte.

Di sicuro non ha soddisfatto Square Enix, visto che Final Fantasy XVI non ha raggiunto le aspettative di vendite fissate dal publisher prima dell'uscita.

L'azienda aveva già reso noto di voler aumentare e accelerare il volume di uscite annuali, e dalle nuove dichiarazioni emerge una nuova strategia per aumentare i profitti aziendali.

Come riporta VGC, infatti, Square Enix ha intenzione di "potenziare" le sue proprietà intellettuali, cercando di trasformarle in progetti più ambiziosi.

Durante una sessione di domande e risposte tenutasi all'inizio di agosto, il presidente Takashi Kiryu ha affermato che Square Enix sta "attualmente esaminando" la sua pipeline di giochi.

Interrogato sugli obiettivi aziendali del prossimo futuro, Kiryu ha risposto:

«Voglio migliorare la nostra redditività. Vedo un ampio margine di miglioramento nel nostro margine di profitto operativo e vorrei iniziare lavorando principalmente sui nostri giochi HD. [...] Anziché tentare esclusivamente di creare IP nuove di zecca, intendiamo adottare un approccio sfumato agli investimenti in base al quale identifichiamo anche le IP esistenti con il potenziale per essere aggiornate allo stato AAA, tenendo conto anche del ROI. In tal modo, speriamo di conferire maggiore profondità agli strati del nostro portafoglio.»