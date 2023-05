Dopo Final Fantasy XVI, Square Enix farà molti più giochi e molto più in fretta

Final Fantasy XVI è uno di quei titoli che segneranno inevitabilmente il 2023 dei videogiochi, così come il futuro prossimo di Square Enix.

Il prossimo capitolo della fantasia finale, che potete già ordinare su Amazon, arriverà a giugno e promette di consegnare un altro episodio fenomenale a tutti i fan.

O almeno una parte di essi, perché c'è un continente in cui Final Fantasy XVI è stato bandito in maniera categorica.

La produzione di Square Enix è puntuale, una volta tanto, ormai è confermato che non subirà ritardi e sarà pronta ad infiammare la voglia di fantasy dei giocatori.

E, come riporta The Gamer, il sedicesimo capitolo della fantasia finale potrebbe segnare uno stimolo molto importante per la produzione di Square Enix.

L'azienda lo ha lasciato intendere nell'ultima riunione per l'esposizione dei risultati finanziari, nel cui briefing si è espressa relativamente alla produzione futura di software.

Nel rapporto, che potete recuperare a questo indirizzo, Square Enix ha dichiarato che la sua volontà è quella di lanciare giochi massicci in maniera più regolare.

L'obiettivo è quello di rendere i giochi già popolari, come Final Fantasy XIV, più redditizi in modo che le entrate possano essere investite in nuovi progetti sempre più grandi.

Questi progetti sono stati nominati internamente come "giochi HD", ma includeranno anche progetti più piccoli come PowerWash Simulator o Octopath Traveler 2, che pur non essendo blockbuster saranno comunque trattati con tutti i riguardi.

Certo, la speranza è che idee come quella di creare un videogioco completamente con le IA vengano abbandonate presto, visto che è stato disprezzato anche generalmente.

Chissà se nei piani futuri c'è anche l'intenzione di trovare un accordo definitivo con Xbox, così che i titoli Square Enix possano finalmente arrivare anche su questa piattaforma.

Rimanendo nel franchise di Final Fantasy, invece, anche il settimo capitolo sarà fondamentale per Square Enix anche perché dovrà combattere con l'esistenza di alcune feature.