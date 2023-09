Gli Avengers stanno per morire, ma li potete giocare a meno di 4 euro

Il percorso di Marvel's Avengers sta per arrivare alla fine: la sfortunata produzione di Crystal Dynamics e Square Enix chiuderà i battenti tra una manciata di giorni.

L'adattamento dedicato ai supereroi Marvel (che trovate anche su Amazon) è ancora ufficialmente acquistabile sugli store.

Ciò segnerà di fatto la fine per questo progetto che purtroppo non è mai riuscito a fare breccia nel cuore dei fan della Casa delle Idee.

Come riportato anche da IGN US, Marvel's Avengers Definitve Edition è ora offerto con un sorprendente 90% di sconto sul prezzo base.

Vale a dire che il gioco è proposto al prezzo assolutamente ridicolo di appena 3,99€, relativamente alla versione Steam PC (che trovate a questo indirizzo).

Il supporto ufficiale per Marvel's Avengers terminerà il 30 settembre, il che significa che a partire da quella data non sarà più possibile acquistare la sfortunata avventura supereroistica di Crystal Dynamics.

Lo sconto sul gioco si esaurirà lo stesso giorno in cui il gioco dirà addio a tutti per sempre. Anche se Marvel's Avengers non sarà più in vendita, rimarrà giocabile per i possessori del gioco.

La strategia di Square Enix sembrerebbe essere un ultimo tentativo di attirare l'attenzione dei fan curiosi, prima di dover salutare per sempre l'ambizioso adattamento dei vendicatori di casa Marvel.

Vedremo se questo sconto finale si rivelerà quindi vincente per invogliare gli utenti a dare un'ultima occasione a Marvel's Avengers: prima della sua effettiva morte, pare fosse previsto addirittura l'arrivo di altre due popolari supereroine. Personaggi che, per ovvi motivi, purtroppo non vedremo mai in azione.

Parlando invece di videogiochi Marvel che ce la faranno, abbiamo intervistato Jeannette Lee, project director di Marvel's Spider-Man 2, per scoprire tutti i retroscena del gioco.

Ma non solo: Sono ormai passati 2 anni da quando fu annunciato a sorpresa Marvel's Wolverine, nuova esclusiva PlayStation sviluppata da Insomniac, e ora ci sono finalmente novità.