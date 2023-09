Square Enix rivela dove finirà Final Fantasy VII Rebirth

Square Enix e Sony hanno rilasciato da poco un nuovo video gameplay di Final Fantasy VII Rebirth in occasione dello State of Play del 14 settembre, inclusa la data di uscita.

Il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l'edizione Intergrade a prezzo davvero molto basso su Amazon) promette infatti di continuare la storia di Cloud e compagni.

Il nuovo filmato ha messo sul piatto tante novità, in grado di solleticare l'interesse sia dei fan storici che dei nuovi arrivati.

Ora, come riportato anche da IGN US, Square ha confermato che il gioco includerà ben 100 ore di contenuti, oltre a rivelare fino a che punto della trama originale il nuovo gioco si spingerà.

Attenzione: da ora seguono vari spoiler su Final Fantasy VII originale e sul Remake.

Il produttore Yoshinori Kitase ha scritto una lettera ai fan sulle pagine dei social media del gioco per promettere una «vasta mappa del mondo» e una serie di altri dettagli.

Ha anche anticipato quello che probabilmente è il momento più celebre del gioco originale, lasciando intendere che «i fan muoiono dalla voglia di vedere una scena in particolare».

Anche il regista Naoki Hamaguchi è intervenuto definendo il progetto un «lavoro d'amore» e affermando che il seguito abbraccia la libera esplorazione.

Ha anche detto che il tutto sarà caratterizzato da «storie avvincenti, divertenti minigiochi e molto altro ancora». Il trailer mostrato durante lo State of Play ha mostrato il Golden Saucer con un minigioco di boxe che riprende lo stile familiare del gioco originale.

Infine, il direttore Tetsuya Nomura ha dichiarato che «molti elementi sono stati accuratamente selezionati per questo titolo» e che terrà conto del feedback del Remake di Final Fantasy VII del 2020. L'autore ha però anche anticipato alcuni potenziali cambiamenti rispetto al gioco originale.

«C'è anche l'incombente questione del destino che ci attende», ha scritto Nomura. «Sia che abbiate provato il titolo originale o che vi imbarchiate in questa avventura con occhi nuovi, speriamo che affrontiate il finale di quest'opera alle vostre condizioni».

Un post sul PlayStation Blog ha approfondito la questione, confermando che l'avventura di Rebirth si estenderà fino alla Forgotten Capital, anche se alcune scene si svolgeranno in ordine sparso.

I fan di Final Fantasy VII conosceranno molto bene sia la location, che una sequenza che si svolge al suo interno.

Il modo in cui Rebirth affronterà questa famosa scena è uno dei suoi più grandi interrogativi, dato che il Remake ha mostrato tutta la sua inclinazione a cambiare le carte in tavola.

Come già successo con il primo capitolo anche in questo caso la colonna sonora verrà riarrangiata in maniera ancora più intensa.

Ma non solo: in occasione dell'annuncio della data di Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix e Sony hanno confermato che l'esclusività PS5 durerà solo 3 mesi.

Nell'attesa, recuperate tutti gli annunci e i trailer dello State of Play di ieri a questo indirizzo.