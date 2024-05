Dopo il caso PSN, Ghost of Tsushima non è più un bestseller su Steam

Sembra proprio che Sony non abbia intenzione di rinunciare all'obbligo di un account PSN sui suoi videogiochi PC, anche se questo dovesse significare rinunciare a un'importante fetta del mercato.

Lo ha appreso a sue spese Helldivers 2 che, nonostante il dietrofront di Sony, ora è stato rimosso perfino da altri paesi, ma lo sta apprendendo perfino Ghost of Tsushima, che verrà rilasciato su PC proprio da questa settimana.

Advertisement

Come vi avevamo già segnalato sulle nostre pagine, anche l'avventura di Jin Sakai è stata rimossa da Steam in oltre 100 paesi, ovvero tutti quelli dove non è possibile registrare un account PSN, provocando inevitabili conseguenze per le vendite dell'esclusiva PlayStation (trovate l'edizione PS5 su Amazon).

Se in precedenza Ghost of Tsushima era già diventato un bestseller nel momento stesso in cui vennero aperti i pre-ordini, dopo le ultime decisioni di Sony ora è uscito perfino dalla top 10 dei giochi più venduti di Steam: come segnalato da Tech4Gamers, il crollo corrispondente proprio a poche ore successive a questa controversa decisione della casa di PlayStation.

Nel momento in cui scriviamo questo articolo, Ghost of Tsushima Director's Cut è attualmente in quindicesima posizione nella classifica, se escludiamo ovviamente le vendite dell'hardware Steam Deck saldamente al primo posto.

Una situazione decisamente inevitabile, data la confusione scatenata dall'obbligo del PSN — almeno per quanto riguarda le partite online — e dalla rimozione in tantissimi paesi che sarebbero stati pronti ad acquistarlo.

A questo punto sembra molto difficile che Sony possa cambiare nuovamente idea, ma appare evidente che se davvero vuole conquistare il mercato PC sarebbe opportuno che si iniziasse a riflettere su un cambio strategia.

La situazione si è rivelata così confusionaria che gli utenti che hanno acquistato Ghost of Tsushima in questi paesi, proprio come già accaduto per Helldivers 2, stanno già ricevendo i primi rimborsi ufficiali.