Dopo Baldur's Gate 3, Wizards investe $1 miliardo nel gaming

Baldur's Gate 3 è stato uno scossone per il mondo dei videogiochi e, sfruttando la storica licenza videoludica e il legame con Dungeons & Dragons, è diventato anche una fonte di enorme guadagno per Wizards of the Coast e Hasbro.

Il titolo di Larian aveva già ampiamente rappresentato la salvezza per l'ultima annata di Hasbro, perché ha contribuito a far confluire nelle casse dell'azienda un flusso monetario notevole.

Advertisement

Il quale non ha comunque evitato i licenziamenti interni, anche nel team di Wizards che ha collaborato alla prima fase di realizzazione di Baldur's Gate 3 e parte del team di creazione della quinta edizione di D&D (la trovate su Amazon), ma sembra che l'azienda non voglia abbandonare il mondo dei videogiochi.

Come riporta Gamespot in una recente intervista in esclusiva, sembra che la sezione dedicata ai videogiochi AAA di proprietà Hasbro e Wizards of the Coast avrà degli investimenti copiosi.

Parlando con Dan Ayoub, Head of Digital Product Development di Wizards of the Coast, scopriamo che ci sono tanti videogiochi in sviluppo, con un grande budget.

«Abbiamo un miliardo di dollari in giochi in fase di sviluppo in questo momento, in diversi studi in tutto il Nord America», ha dichiarato Ayoub parlando dei recenti successi dell'azienda.

Molti di questi team stanno lavorando a giochi dedicati a D&D, alcuni dei quali sono stati annunciati e svelati di recente, ma Hasbro e Wizards of the Coast possiedono varie proprietà intellettuali sui cui vogliono monetizzare:

«Abbiamo uno studio a Montreal che sta lavorando su un grande gioco basato su Dungeons & Dragons. Questo è Invoke Studio. Abbiamo Atomic Arcade nella Carolina del Nord che sta lavorando su Snake Eyes. Dato che ci piace dire che quel gioco non è il G.I. Joe classivo. [...] E, naturalmente, abbiamo Archetype e anche Skeleton Key ad Austin: non posso dire molto sul progetto di Skeleton Key, ma è qualcosa di inquietante.»

Per quanto riguara Dungeons & Dragons, Ayoub conferma che ci sono altri giochi in sviluppo basati sulla licenza, e non è detto che siano esclusivamente ambientati solo nei Forgotten Realms, così come non è detto che ci saranno solo giochi di ruolo.

Nel frattempo Baldur's Gate 3 continua ad aggiornarsi, nonostante l'addio di Larian Studios.