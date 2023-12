Baldur's Gate 3 colpito dai licenziamenti: Hasbro licenzia oltre 1000 lavoratori

Il 2023 è inevitabilmente segnato da una revisione molto importante delle forze lavoro di molte aziende, e tra queste c'è anche Hasbro, che al suo interno contiene Wizards of the Coast (proprietaria di Dungeons & Dragons), che nelle 1100 persone licenziate ha anche inserito alcune delle persone che hanno contribuito alla creazione di Baldur's Gate 3.

Hasbro è anche proprietaria di Magic the Gathering (trovate i prodotti su Amazon), che insieme a Dungeons & Dragons ha rappresentato nel momento storico attuale una delle fonti di reddito più importanti degli ultimi anni.

Forse non è più così perché, come ha riportato inizialmente il Wall Street Journal qualche giorno fa, Hasbro ha dato il via ai licenziamenti di 1100 persone a due settimane da Natale.

Nel momento dell'annuncio non era chiaro quali divisioni fossero state effettivamente colpite da questa decisione, perché Hasbro ha tantissime proprietà intellettuali ed altrettante divisioni. Ma, come in ogni occasione simile, con il tempo sono emersi i dettagli dei licenziamenti, così come il coinvolgimento di figure professioniali legate anche a Wizards of the Coast.

Dall'approfondimento di Dicebreaker scopriamo infatti che molti designer e artisti che hanno lavorato a Dungeons & Dragons e Magic the Gathering sono all'interno delle 1100 persone e, con la recente dichiarazione di Swen Vincke di Larian Studios, tra questi c'è anche chi ha contribuito a creare Baldur's Gate 3.

Condividendo il suo discorso integrale di ringraziamento per la vittoria ai The Game Awards 2023, Vincke ha detto in un passaggio:

«Voglio anche ringraziare Wizards of the Coast e nello specifico il team di Dungeons & Dragons per averci dato carta bianca. Mi dispiace davvero tanto sapere che molti di voi sono stati lasciati andare. È triste comprendere che di molte delle persone presenti nella sala riunioni originaria, oggi non c'è più quasi nessuno. Spero che vada tutto bene per voi. Ci sono molti altri partner che vorrei ringraziare. Abbiamo chiesto molto a tutti voi, ma voi avete fatto tutto e, senza di voi, Baldur's Gate 3 non sarebbe quello che è oggi.»

Ovviamente Larian non c'entra nulla con i licenziamenti di Hasbro, ma essendo stato creato in sinergia con Wizards of the Coast, Baldur's Gate 3 ha perso alcuni dei responsabili che hanno messo le basi per il gioco dell'anno del 2023.

A questo punto bisognerà capire come questi licenziamenti influiranno sui prossimi progetti di Dungeons & Dragons, tra cui il prossimo gioco recentemente annunciato dai creatori di Payday 3.

L'industria dell'intrattenimento uscirà inevitabilmente sofferente da questo 2023, guardando a casi come quello di Embracer e Humble Games, giusto per citare gli ultimi in ordine cronologico.