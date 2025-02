Dopo Baldur's Gate 3, i fan di D&D potrebbero godere presto del ritorno di un classico

Dopo Baldur's Gate 3 molti hanno scoperto, o riscoperto, la voglia di vivere dei videogiochi basati su Dungeons & Dragons, e presto potrebbe essere soddisfatta da un altro classico.

Perché, secondo quanto riporta Dualshockers, ci sono altre conferme per il ritorno di Neverwinter Nights 2 in versione rimasterizzata.

Secondo un leak avvenuto tramite SteamDB, scoperto dal subreddit GamingLeaksAndRumours, il gioco tornerà con il titolo Dungeons & Dragons: Neverwinter Nights 2 Enhanced Edition. A occuparsi dello sviluppo sarebbe Aspyr, e la nuova versione sarebbe già ottimizzata per Steam Deck.

Per altro sarebbe un modo finalmente semplice per poter giocare a un titolo così leggendario visto che, per problemi di copyright, altrimenti si poteva avviare unicamente con una vecchia copia su GOG.

Il ritorno di Neverwinter Nights 2 in una versione adatta alle piattaforme attuali seguirebbe quello di CRPG leggendari come i primi due Baldur’s Gate, Planescape: Torment, Icewind Dale e il primo Neverwinter Nights, per l'appunto.

Anche per il rinnovato interesse nei dintorni del gioco di ruolo più famoso del mondo, è lecito pensare che Neverwinter Nights 2 possa tornare in una versiona rivista e facilmente acquistabile senza ricorrere a un intricato sistema di piattaforme ed emulazioni.

Sviluppato da Obsidian Entertainment, Neverwinter Nights 2 venne pubblicato in Europa il 3 novembre 2006, andando a continuare la narrazione di BioWare dal primo Neverwinter Nights.

Per altro, condividendo la stessa ambientazione dell'amatissimo Baldur's Gate 3, sarà interessante vedere anche una nuova platea di giocatori alle prese con la narrazione di Neverwinter Nights 2.

In ogni caso non mancheranno senz'altro i videogiochi a tema Dungeons & Dragons, visto che giusto di recente è stato annunciato Battlemarked, che sembra un progetto davvero molto interessante da seguire.

Questo è uno dei tanti progetti videoludici che Hasbro e Wizards of the Coast hanno annunciato nel corso degli anni. Una lista che potrebbe allungarsi ancora di più con videogiochi a sorpresa, anche dal mondo televisivo.