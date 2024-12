Anche la più grande serie su Dungeons & Dragons potrebbe diventare un videogioco

Dungeons & Dragons è un brand che ha esondato da tempo al di fuori degli argini del gioco di ruolo da tavolo, anche grazie a show come Critical Role che potrebbe trasformarsi in un videogioco originale.

L'acclamata serie basata su Dungeons & Dragons e interpretata da celebri doppiatori come Matthew Mercer (il Ganondorf di Tears of the Kingdom e Cassidy di Overwatch), Laura Bailey e Ashley Johnson (entrambe in The Last of Us) è uno dei prodotti d'intrattenimenti più amati legati al gioco di ruolo più famoso del mondo.

Oltre ad aver creato una propria linea di prodotti (li trovate su Amazon) la prima stagione è diventata una serie TV vera e propria, ovvero The Legend of Vox Machina su Prime Video con tre stagioni all'attivo, ma il franchise potrebbe espandersi su lidi a voi più familiari.

In una lunga intervista rilasciata a Rolling Stone, il collettivo di Critical Role parla dell'anniversario dei 10 anni, con retrospettive e prospettive future.

Travis Willingham, CEO della compagnia nonché voce di Guile in alcune iterazioni di Street Fighter, ha spiegato che il collettivo sta "lavorando attivamente" per creare un videogioco di Critical Role.

«Direi che è qualcosa a cui stiamo lavorando attivamente», ha dichiarato Willingham:

«Negli ultimi anni, abbiamo intrapreso le conversazioni necessarie per capire come realizzarlo in modo intelligente. È un’impresa completamente separata da ciò che facciamo su Beacon, Twitch o YouTube, o dalla serie animata. Richiede un approccio del tutto diverso che stiamo cercando di comprendere pienamente.»

Con il successo di videogiochi come Baldur's Gate 3 si è dimostrato che c'è un grande pubblico potenzialmente interessato allo stile di Dungeons & Dragons, ma ovviamente non è facile creare un videogioco da zero.

Willingham ha spiegato come i recenti sforzi collaborativi di Critical Role con diversi partner siano stati utili per esplorare il settore. «C’è molta turbolenza nello spazio interattivo in questo momento», ha aggiunto: «Abbiamo osservato come alcuni studi stanno affrontando queste sfide e stiamo cercando di approcciare il tutto in maniera più consapevole.»

Ovviamente non c'è nessun dettaglio sulla produzione, quindi non sappiamo se sarà un adattamento di una delle campagne in corso o passate, o qualcosa di completamente diverso. Willingham conclude dicendo di poter dare qualche informazione alla fine dell'anno o all'inizio del 2025, ma ci tocca aspettare.

Non che manchino videogiochi su D&D, visto che proprio di recente Hasbro ha annunciato il quinto progetto videoludico in lavorazione.