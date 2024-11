Hasbro ha annunciato il quinto gioco su Dungeons & Dragons

Baldur's Gate 3 è stato un fenomeno mondiale soprattutto per Hasbro che ha sfruttato la licenza di Dungeons & Dragons in maniera grandiosa, e continuerà a farlo ancora.

Come riporta l'azienda in una intervista con Bloomberg relativa alle strategie future sui proprio marchi, il CEO Chris Cocks ha confermato che c'è un nuovo videogioco in sviluppo ambientato negli universi di Dungeons & Dragons.

Purtroppo non ci sono dettagli relativi né al genere né allo studio responsabile dello sviluppo, ma la sua esistenza è certa e rappresenta al momento il quinto videogioco in sviluppo per Dungeons & Dragons (lo trovate su Amazon).

Nella lista dei progetti già annunciati in sviluppo ci sono, al momento:

un AAA dagli sviluppatori di Dungeons & Dragons: Dark Alliance

un GDR survival da Gameloft, autori di Disney Dreamlight Valley

un titolo in VR dagli autori di Demeo, Resolution Games, che vuole replicare l'esperienza tabletop di D&D

un live service cooperativo da Starbreeze, gli autori di Payday

Sarà interessante capire quando questi videogiochi verranno lanciati, perché sono tanti e avranno bisogno sicuramente di una grande promozione alle spalle. Lo scorso febbraio, Cocks aveva dichiarato:

«I videogiochi rappresenteranno chiaramente un enorme vantaggio nel business di D&D. A partire dal 2026, probabilmente avremo un nuovo importante gioco digitale che pubblicheremo. E poi dal 2027 al 2030, sarà da uno a due, a seconda di come si svilupperanno i programmi.»

Ovviamente non vediamo l'ora di saperne di più, perché l'idea che il mondo dei videogiochi possa avere altri prodotti ad accompagnare Baldur's Gate 3 è galvanizzante. Di questo vi abbiamo parlato anche in un nostro speciale dedicato.

Sicuramente lo è per Hasbro, che è stata praticamente salvata dal titolo di Larian Studios in un'annata molto più deludente del previsto. Per non parlare del fatto che, al momento, Baldur's Gate 3 vale da solo il 40% delle intere proprietà di Hasbro.