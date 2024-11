Dopo Arcane Stagione 2, Jinx fa il suo debutto in 2XKO

È un po' che non ne sentiamo parlare, ma 2XKO continua la sua corsa con gli sviluppatori che lavorano alacremente al picchiaduro di League of Legends, stavolta mostrandoci l'esplosiva Jinx in azione.

Il tempismo è ottimo perché la seconda stagione di Arcane, la serie evento di Netflix ispirata a League of Legends, ha fatto il suo esordio con i primi tre episodi.

Non poteva che arrivare oggi, quindi, il reveal del primo trailer di gameplay di Jinx all'interno di 2XKO ad infoltire il roster del promettente picchiaduro.

Il titolo si propone di essere accessibile ma tecnico allo stesso tempo, con i moveset dei personaggi che hanno la facilità di esecuzione di un Super Smash Bros., con un solo tasto e una direzione per ogni mossa. C'è anche una complessità notevole a scalare con soluzioni di gameplay prese da titoli come Guilty Gear Strive o Dragon Ball FighterZ, tra assist e combo aree da prolungare moltissimo.

Tuttavia Jinx sembra essere molto più complessa degli altri personaggi rivelati finora, nonché altamente spettacolare:

I fan del personaggio (lo trovate su Amazon in varie forme) troveranno già una marea di citazioni e riferimenti alle sue mosse di League of Legends, con uno stile che è completamente affine al resto dei personaggi presenti all'interno di 2XKO. Tuttavia non sarà giocabile da ora neanche in playtest, perché se ne riparla nel 2025.

Il picchiaduro è ufficialmente pensato per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, con una data di uscita che può essere piazzata per un generico 2025 senza ancora una finestra precisa perché, appunto, 2XKO è ancora in una fase di playtest.

Dopo la beta di qualche mese fa, il team di sviluppo sta ancora lavorando alle basi del gioco e potete iscrivervi al playtest a questo indirizzo.

Nell'attesa avete bisogno di guardare Arcane, perché anche questa seconda stagione sembra essere un prodotto di altissima qualità.