2XKO è l'impronunciabile nome di Project L, il picchiaduro di League of Legends

Project L, il picchiaduro di Riot Games con i personaggi di League of Legends, da oggi ha un nome definitivo che non sappiamo ancora bene come si pronuncia: 2XKO.

«Si pronuncia come è scritto», ha spiegato Riot Games attraverso la nuova pagina che ha mostrato il rebranding dell'ambizioso picchiaduro che è ancora senza data di uscita, per altro.

Sono passati un po' di anni da quando abbiamo conosciuto Project L per la prima volta e, nel tempo, Riot Games ha mostrato con una certa regolarità aggiornamenti sullo sviluppo che ci hanno dato la possibilità di scoprire di che pasta è fatto 2XKO.

Il picchiaduro si propone di essere accessibile ma tecnico allo stesso tempo, con i moveset dei personaggi che hanno la facilità di esecuzione di un Super Smash Bros., con un solo tasto e una direzione per ogni mossa. C'è anche una complessità notevole a scalare con soluzioni di gameplay prese da titoli come Guilty Gear Strive (lo trovate su Amazon) o Dragon Ball FighterZ, tra assiste e combo aree da prolungare moltissimo.

Il team di sviluppo ha anche fornito un ulteriore aggiornamento, dopo che 2XKO è stato giocabile all'EVO 2023 per la prima volta in forma pubblica, spiegando quello che succederà nel futuro prossimo del titolo.

Riot Games ha spiegato che il lavoro di sviluppo continuerà insieme alla community dei picchiaduro con maggiori opportunità per la FGC di testare il gioco in corso. Per tutto il 2024 i giocatori avranno l’opportunità di provare demo giocabili di 2XKO in tutto il mondo. La prima tappa del tour FGC di 2XKO sarà in occasione dell'EVO Japan nell’aprile 2024, dove i giocatori proveranno una build ancora più recente del titolo.

Il picchiaduro è ufficialmente pensato per PC, Xbox Series X|S e PlayStation 5, con una data di uscita che può essere piazzata per un generico 2025 senza ancora una finestra precisa perché, appunto, 2XKO è ancora in una fase di playtest. Al quale potete partecipare, per altro, seguendo questo indirizzo.

La speranza è che 2XKO possa dare una sferzata alla situazione di Riot Games, tra licenziamenti e la chiusura dell'etichetta Riot Forge.