Arcane è la serie animata più costosa di sempre, ma non per merito

Mancano pochi giorni al ritorno di Arcane, l'amata serie TV di Netflix ambientata nel mondo di League of Legends, e la prossima stagione in arrivo il 9 novembre sarà ufficialmente la serie animata più costosa di sempre.

Come riporta Variety in una lunga analisi, Arcane ha raggiunto un costo totale di circa $250 milioni per la produzione e la promozione delle sue due stagioni.

Fonti anonime hanno indicato che questa cifra copre i costi per le due stagioni, per un totale di 18 episodi. La produzione dei primi nove episodi ha avuto un costo superiore agli $80 milioni di dollari, mentre i secondi nove episodim, che chiuderanno del tutto la serie, sono costati quasi $100 milioni.

Tuttavia, queste spese non sembrano essere state effettuate solo per garantire la massima qualità possibile che ci ha mostrato la prima stagione.

Le spese di produzione sono aumentate a causa di "un approccio laborioso" e di frequenti sforamenti del budget, causati da ritardi nelle sceneggiature. La decisione di avviare la produzione della seconda stagione quando solo una parte del copione era completato ha ulteriormente influito sui costi.

Inoltre, Riot Games ha investito circa $60 milioni nella promozione della prima stagione, ben oltre la cifra standard per una serie distribuita da un’altra piattaforma, in questo caso Netflix.

Secondo Variety, i piani iniziatli di Riot Games per espandere i suoi franchise con film e serie TV restano comunque invariate, nonostante il costo di Arcane. La quale, per altro, avrebbe dovuto avere 3 stagioni extra che non sono state più confermate per lo stesso motivo.

Marc Merrill, co-fondatore e Chief Product Officer di Riot Games, ha dichiarato che la compagnia «è più che soddisfatta della spesa necessaria per offrire uno show degno del tempo dei nostri giocatori», e non ci sentiamo di dargli torto.

Parlando di costi, per altro, sembra che Riot Games avesse investito altri $5 milioni con i Fratelli Russo, i registi degli ultimi Avengers, per iniziare la lavorazione di un film di League of Legends che non è mai stato mandato in produzione.

La prima stagione di Arcane aveva saputo conquistare positivamente fan e critica (potete prenotare l'edizione fisica su Amazon), superando nettamente le aspettative: Netflix ha infatti confezionato uno show in grado di soddisfare anche chi non era fan di League of Legends.

Aspettiamo quindi di vedere la nuova tornata di episodi, per cui manca veramente pochissimo.