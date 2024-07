Dopo tanto silenzio, 2XKO mostra un nuovo personaggio e dà il via ai playtest

Lo sviluppo di 2XKO, il picchiaduro ambientato nel mondo di League of Legends, procede bene anche se gli aggiornamenti sono sempre comunicati con il proverbiale contagocce: per questo il reveal di Braum, il nuovo lottatore del roster, è una notizia nella notizia.

L'ultima volta che abbiamo sentito parlare del gioco è stato lo scorso febbraio, quando Riot Games ha reso noto il nome ufficiale di quello che prima conoscevamo come Project L (nome senz'altro più facile da pronunciare).

Il possente protettore dei morbidissimi Poro (li trovate su Amazon) è la nuova aggiunta al roster che sta continuando a prendere dallo sconfinato cast di personaggi di League of Legends.

Con un post pubblicato sul PlayStation Blog, 2XKO accoglie ufficialmente Braum mostrandoci anche il primo gameplay del titolo.

«Il team era ansioso di progettare un campione che avrebbe prosperato come personaggio di supporto», dichiara Riot Games nel presentare Braum all'interno di 2XKO.

Il design di Braum è incentrato sul suo enorme scudo, che un tempo era la porta indistruttibile di un'antica camera del tesoro. Con esso, protegge gli alleati dai danni in arrivo. Braum eccelle nel disturbare gli avversari e nel bloccare i loro attacchi, lasciando spazio alla sua squadra per mettere a segno combo devastanti.

La difesa è fondamentale nel design del gameplay di Braum, ma ha comunque forti opzioni offensive. Il suo kit introduce anche una meccanica di congelamento unica per 2XKO, ripresa direttamente da League of Legends.

Il personaggio sembra molto interessante e, per altro, c'è finalmente l'occasione di provarlo insieme al titolo nel playtest che è stato annunciato.

Si tratta di una prova a numero chiuso per PS5, Xbox Series X|S e PC, a cui potete partecipare iscrivendovi a questo indirizzo.

I fan di League of Legends possono gioire anche per il ritorno di Arcane, la serie Netflix che quest'anno concluderà la narrazione della prima stagione, che è stata una rivelazione per molti. Ci aspettiamo grandi cose, stando al primo trailer pubblicato: lo trovate qui.