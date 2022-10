Doom ora gira anche sul blocco note di Windows, a 60FPS (sì, davvero)

Il leggendario primo capitolo di Doom continua a essere protagonista di porting davvero impensabili: dopo averlo visto girare su tantissimi dispositivi, anche quelli che non avremmo mai pensato di rendere adatti al gaming, adesso grazie a un fan è arrivato perfino su un’applicazione di Windows impensabile.

Mentre i fan hanno potuto ammirare grafica e gameplay di ultima generazione su Doom Eternal (lo trovate su Amazon) i fan continuano a divertirsi a scoprire in quali altre versioni può essere adattato il primo episodio, anche se in pochi avrebbero pensato di giocarci addirittura sul blocco note.

Sì, avete capito bene: come riportato da Game Rant, lo youtuber Samperson ha realizzato una vera e propria versione giocabile dello storico FPS da giocare direttamente sul notepad di Windows, riuscendo perfino a farlo girare a 60FPS.

Se pensavate dunque che dopo il porting su uno scanner non si potesse arrivare a versioni più folli, dopo aver osservato il lavoro di questo content creator dovrete necessariamente ricredervi.

Samperson ha già chiarito che non si tratta in alcun modo di un falso e che tutto ciò che vedrete nel video gameplay, che vi allegheremo di seguito, è davvero giocabile e interattivo:

Naturalmente i fan non potranno aspettarsi un livello di dettaglio grafico particolarmente accattivante — si tratta pur sempre di un blocco note — ma il solo fatto che riesca perfino a girarci appare semplicemente incredibile.

Samperson ha inoltre chiarito che il codice dell’applicazione notepad.exe non è stato modificato in alcun modo, sottolineando che ciò che i fan vedono nel video è ciò che accade davvero: il filmato non è stato dunque accelerato e Doom gira davvero a 60FPS.

Per il momento non è ancora disponibile un download per gli utenti, ma il content creator, già noto per alcuni lavori particolarmente originali su PC, ha annunciato che renderà pubblico il suo lavoro «presto». Presto potrete dunque provare di persona questa versione di Doom semplicemente originale.