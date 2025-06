Il DK Rap sarà noto probabilmente a non molti di voi, che l'abbiate ascoltata in Donkey Kong 64 oppure inserita nuovamente all'interno di vari episodi di Super Smash Bros in cui sono state raccolte le colonne sonore dei giochi Nintendo.

Tuttavia è una canzone che è stata recepita in modo abbastanza controverso dai giocatori, e generalmente non è riconosciuta come una canzone cara all'universo di Donkey Kong.

Per questo la sua presenza all'interno del prossimo Donkey Kong Bananza ha sorpreso anche il suo compositore, il leggendario Grant Kirkhope.

Durante il Nintendo Direct dedicato a Bananza, i fan hanno immediatamente riconosciuto le note familiari della traccia musicale. Tuttavia, Kirkhope ha scoperto questa notizia come tutti gli altri spettatori, senza alcun preavviso da parte della casa di Kyoto.

«È davvero bizzarro che ora la gente sembri apprezzarla, considerando le critiche che ricevetti quando uscì DK64», ha commentato Kirkhope in un'intervista esclusiva di Eurogamer: «Beh, cosa posso dire, la peggior traccia rap della storia del rap sembra essere tornata!»

Kirkhope aveva già affrontato la questione del DK Rap con il film di Super Mario, dove la canzone è stata utilizzata senza che lui ricevesse alcun credito nei titoli di coda. La spiegazione fornita da Nintendo in quell'occasione rivela una politica aziendale piuttosto rigida: non vengono accreditati i compositori per le musiche tratte dai giochi di proprietà della compagnia, fatta eccezione per Koji Kondo.

Il compositore ha raccontato la vicenda, con la tipica ironia britannica che lo contraddistingue: «Quando arrivano i crediti del film per mostrare le canzoni, il teatro è completamente vuoto, sono andati tutti via, ci siamo solo io, mia moglie e i miei due figli seduti lì a dire "guarda il nome di papà!"».

Donkey Kong Bananza, in uscita il mese prossimo, promette di sfruttare proprio questa dimensione musicale con trasformazioni del protagonista legate al ritmo e un player musicale dedicato che permetterà ai giocatori di riascoltare le tracce del gioco. È praticamente certo che la DK Rap farà parte di questa collezione, continuando il suo percorso di riabilitazione culturale iniziato negli ultimi anni.

A proposito di ritorni, lo scimmione di Nintendo sarà accompagnato anche da una vecchia conoscenza.