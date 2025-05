Svelato il presunto nome del nuovo film di Super Mario Bros.

Il nome del sequel di Super Mario Bros. Il Film potrebbe essere già stato svelato in anticipo e per errore nelle scorse ore, direttamente dalla stessa NBCUniversal.

Un comunicato stampa pubblicato sul proprio sito ufficiale ha infatti menzionato la presentazione di diversi siti del gruppo, facendo riferimento anche a Super Mario World.

Considerando che fino ad ora non era stato comunicato alcun titolo ufficiale per il sequel di Super Mario Bros. Il Film (di cui trovate il blu-ray 4K su Amazon), è plausibile immaginare che sarà proprio questo il nome della seconda avventura sul grande schermo dell'idraulico più celebre dei videogiochi.

Un nome che si ricollegherebbe direttamente alla scena post-credits del primo film: ricorderete infatti che il teaser svelato subito dopo i titoli di coda ci mostrava un uovo di Yoshi pronto a schiudersi.

Considerando che Yoshi ha fatto il suo esordio nei videogiochi proprio con Super Mario World, il nuovo film di Illumination e Nintendo dovrebbe trarre particolare ispirazione dall'amatissima avventura pubblicata originariamente su SNES.

Tuttavia è opportuno utilizzare ancora il condizionale: dopo pochi istanti è stata infatti rimossa ogni menzione di Super Mario World dal comunicato stampa. Potete tuttavia vedere voi stessi la differenza tramite i seguenti screenshot comparativi:

"Super Mario World" title removed from the post — Wario64 (@wario64.bsky.social) 2025-05-14T03:38:07.552Z

Di conseguenza, allo stato attuale non sappiamo se si sia trattata di una semplice svista oppure di un reveal arrivato in netto anticipo e poi rimosso, magari sotto pressioni di Nintendo che non ha ancora avuto modo di annunciare il titolo ufficiale.

C'è da dire che Super Mario World è un titolo decisamente specifico e fin troppo collegato al finale post-credits del primo film per ipotizzare una semplice svista. In ogni caso, dato che non abbiamo certezze assolute, vi invito a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso.

Restiamo dunque in attesa di eventuali aggiornamenti ufficiali, ricordandovi che, stando alle parole di Jack Black, potremo aspettarci delle «perle rare» dal sequel.