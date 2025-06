Dopo mesi di speculazioni e silenzi, Nintendo ha finalmente fatto chiarezza su uno dei misteri più curiosi riguardanti Donkey Kong Bananza: Odd Rock non è altro che una versione più giovane di Pauline, personaggio legato storicamente all’universo di Donkey Kong e Mario.

Durante il recente Bananza Direct, la casa di Kyoto ha confermato ufficialmente che Pauline è rimasta intrappolata dentro Odd Rock, e che in questo nuovo capitolo diventerà la compagna di avventure di Donkey Kong.

Nonostante non siano ancora chiari i motivi dietro questa strana situazione, la rivelazione aggiunge un livello di mistero e profondità alla trama, suggerendo magari la presenza di viaggi nel tempo o altre dinamiche narrative più complesse.

Questa conferma, in realtà, non sorprende chi ha seguito da vicino le anticipazioni, visto che un errore sul sito coreano di Nintendo aveva già mostrato un artwork con una giovane Pauline, mascherata in origine da Odd Rock, appoggiata sulle spalle di Donkey Kong.

Il fatto che il team di sviluppo alle spalle di Donkey Kong Bananza sia lo stesso di Super Mario Odyssey (che trovate su Amazon) aumenta ulteriormente le aspettative, lasciando intendere che potremmo essere davanti a un’evoluzione significativa per la serie, sia dal punto di vista del gameplay sia della narrazione.

Personalmente, trovo che questa scelta sia molto azzeccata. Pauline è un personaggio che ha sempre avuto un certo fascino, ma che nel corso degli anni era rimasto un po’ relegato a un ruolo secondario.

Il fatto di rimetterla al centro dell’attenzione, in una veste nuova e misteriosa, dà nuova linfa a Donkey Kong Bananza e alla saga in generale.

Insomma, la nuova e promettente avventura di Donkey Kong si sta profilando come uno dei titoli più interessanti in uscita per console Switch 2, dal 17 luglio, e non vedo l’ora di scoprire come si svilupperà il tutto, joy-con alla mano.