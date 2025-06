Durante il Direct dedicato a Donkey Kong Bananza, Nintendo ha confermato che la nuova avventura platform dedicata al celebre gorillone potrà essere giocata anche in compagnia di un amico, oltre che ovviamente in solitaria.

Nella nuova esclusiva Switch 2 ci farà compagnia anche una giovanissima Pauline, che si è rivelata essere la vera identità della misteriosa roccia mostrata durante la prima presentazione di gioco.

Ma Pauline non sarà presente solo a farci da supporto: potrà a tutti gli effetti essere controllata da un secondo giocatore, al fine di dare una mano a Donkey Kong durante l'esplorazione.

Nintendo ha tuttavia confermato un dettaglio decisamente interessante: sarà possibile giocare in cooperativa locale in modalità portatile, dove ognuno dei giocatori guarderà direttamente il proprio schermo e con una singola copia di gioco (che potete prenotare su Amazon). Anche su Nintendo Switch 1, dove Donkey Kong Bananza in realtà non sarà disponibile.

Questo perché il Game Share servirà semplicemente a trasmettere in streaming wireless l'immagine presente su Switch 2, facendo in modo che il giocatore sulle prime console possa semplicemente registrare gli input necessari per giocare.

Una soluzione simile che era già stata adottata da Split Fiction e che, con questo annuncio, Nintendo conferma di voler supportare anche per alcune delle proprie esclusive.

Una funzionalità che sicuramente sarà particolarmente gradita dai giocatori, soprattutto perché allunga la vita delle Switch, anche in vista di giochi futuri. A patto naturalmente di avere un amico che possiede già la nuova console e, ovviamente, una copia di Donkey Kong Bananza o di qualunque altro gioco supporti tale funzionalità.

Sarà interessante capire quanto Nintendo deciderà di continuare a supportare il Game Share sulle sue prossime esclusive, ma sono certo che questa funzionalità da sola potrebbe spingere alcuni giocatori a decidere di affrontare l'avventura insieme, anche se Switch 2 potrebbe non essere ancora in possesso di tutti i vostri amici.

Ricordiamo che Donkey Kong Bananza sarà il primo gioco da protagonista in cui il celebre gorilla di casa Nintendo sfoggerà il suo nuovo look, anche se aveva già fatto il suo esordio in Mario Kart World: un design che ha fatto discutere i fan, ma che Miyamoto ha giustificato con la volontà di renderlo più espressivo.