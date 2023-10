Disney+: abbonati ora e vedi la seconda stagione di Loki

Se amate l'universo Disney, Star Wars o Marvel, Disney+ è la vostra destinazione di streaming perfetta. Con Disney+, avrete accesso a una vasta gamma di film e serie TV, inclusi esclusivi solo per gli abbonati.

Oltre a ciò, Disney+ presenta tutti i contenuti della Fox, assicurando un'offerta variegata per ogni età, dal bambino all'adulto. Per quanto riguarda i costi, l'abbonamento mensile è di 8,99€, ma optando per l', avrete un rispetto al canone mensile.

Recentemente, la seconda stagione della serie TV Loki ha fatto il suo debutto su Disney+, con Tom Hiddleston nel ruolo del protagonista. Questa nuova stagione promette di portare avanti le avventure temporali dell'astuto Dio dell'Inganno dell'Universo Marvel.

Disney+ offre un ricco e sempre aggiornato catalogo di intrattenimento per tutte le età, spaziando dai classici Disney a un'ampia gamma di contenuti che includono documentari, film e serie TV. La piattaforma non solo custodisce i tesori animati di Disney, ma anche i vibranti documentari di National Geographic, gli avvincenti cinecomic Marvel e le audaci produzioni sotto l’etichetta Star, che comprendono film e serie acclamati dal pubblico adulto, come "American Horror Story", "Alien" e "X-Files". L'universo Disney+ si estende per offrire esperienze uniche a ogni membro della famiglia, garantendo sempre novità e contenuti esclusivi.

Ricordiamo che su Disney+ trovate anche tutti i film Disney a poca distanza dalla loro uscita al cinema e, grazie alla funzionalità GroupWatch, potrete visionare i contenuti e commentarli anche mentre vi trovare lontani dai vostri amici e/o cari.

Vi consigliamo assolutamente di abbonarvi a Disney+ per questo e tantissimi altri contenuti di cui innamorarvi! Infine, vi rammentiamo che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

Abbonati ora a Disney+