Dino Crisis, la petizione per il remake inizia a farsi "importante"

Da diversi anni i fan chiedono un sequel - o anche solo un remake - del primo Dino Crisis, sebbene Capcom non sembra esaudire i loro desideri.

A differenza di Resident Evil (che trovate anche su Amazon), un franchise che la Casa di Mega Man ama spremere fino all'osso, gli appassionati di dinosauri sono rimasti senza un nuovo capitolo della serie ormai da molte generazioni.

Advertisement

Sì, giochi come Exoprimal sembrano voler colmare il vuoto a modo loro, ma ai fan non basta: vogliono un nuovo Dino Crisis.

Considerando l'assenza, ad eccezione di vari fan remake, non sorprende che il web si sia riempito di petizioni per il ritorno dell'avventura di Regina.

Come riportato anche da GamingBible, i fan della serie hanno lanciato una petizione per chiedere a Capcom di ridare vita a Dino Crisis.

Finora, al momento in cui scriviamo, sono state raccolte più di 3000 firme a fronte di un obiettivo di 5.000.

«Ti prego Capcom», ha scritto un fan, mentre un altro ha aggiunto: «Abbiamo aspettato abbastanza. Un remake di Dino Crisis deve essere fatto».

Un commento recita, inoltre: «Un grande gioco che deve essere assolutamente rifatto». Insomma, nonostante le firme siano sicuramente poche per smuovere le acque ai piani alti della compagnia nipponica, il desiderio di un nuovo capitolo della serie è forte e chiaro.

All'inizio di quest'anno, tra i fan di Capcom è nato un sondaggio che chiedeva quale titolo classico lo studio avrebbe dovuto rifare. Dino Crisis ha vinto ai voti, seguito da Resident Evil Code: Veronica X.

Del resto, la stessa Capcom ha indetto un altro sondaggio - questa volta ufficiale - per capire quali brand sono tra i più amati dai fan, tra cui ovviamente troviamo anche quello di Dino Crisis.

Nell'attesa, REX-HD Project è una mod remaster di texture per la versione PC di Dino Crisis 2, che mira a migliorare tutte le texture fedeli all’originale, mettendo in risalto i dettagli per risoluzioni più elevate.