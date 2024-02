Dimenticate i Pokémon, c'è una mod di Palworld coi Digimon

Palworld è per alcuni un plagio dei Pokémon, a loro volta fonte di ispirazione per i Digimon.

Senza andare a intaccare giochi come Scarlatto e Violetto, il gioco di Pocketpair è comunque diventato un fenomeno, anche tra i modder

Basti pensare alle le mod a tema Pokémon spuntate online e poi rimosse, con tutte le conseguenze del caso.

Ora, dopo una nuova mod per Palworld che aggiunge la meccanica Permadeath, è il momento di scoprire quella che aggiunge i Digimon (anzi, in realtà è uno solo).

Come riportato anche da GamingBible, un modder ha sostituito Eikthyrdeer con Garurumon, e il risultato non è per niente male.

Potete trovare la mod su Nexusmods - ovviamente in forma gratuita - e sostituirà il cervo Pal con il noto Digimon.

Nonostante sia disponibile il download per un singolo mostro, non è da escludere che non ne arriveranno altri in futuro.

La mod sostituisce infatti solo un Pal, ma ci sono molte possibilità che il modder decida di spingersi oltre.

Speriamo solo che un DMCA da parte di Bandai Namco non blocchi il tutto, come del resto è accaduto già con le mod dedicate ai Pokémon.

Dalle mod che abbiamo visto finora, compresa questa, è ovvio che i fan vogliono di più da Palworld, il quale continua a essere sempre e comunque un fenomeno di massa.

Non sappiamo se questa mod riuscirà a rendere il gioco di Pocketpair più bello, ma in ogni caso è sempre meglio che avere a che fare con un altro clone dei Pokémon mobile.

Restando in tema plagi, solo alcuni giorni fa è infatti intervenuto sulla questione l'ex capo legale di The Pokémon Company: ecco le sue parole al riguardo.

Infine, un dataminer di nome Brian Cozzens ha scovato nei file di gioco un certo Dark Mutant, in tutto e per tutto simile al celebre Mewtwo dei Pokémon.