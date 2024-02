Palworld, qualcuno ha aggiunto una meccanica da "veri gamer"

Palworld, che sia un plagio spudorato dei Pokémon o no, ha una community di modder viva e attiva.

Il gioco, che in molti hanno accostato a Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon), è infatti supportato dai fan di tutto il mondo.

Basti pensare al dataminer di nome Brian Cozzens che ha scovato nei file di gioco un certo Dark Mutant, in tutto e per tutto simile al celebre Mewtwo dei Pokémon.

Senza contare, appunto, le mod a tema Pokémon spuntate online e poi rimosse, con tutte le conseguenze del caso.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il modder "Diegiwg" ha appena rilasciato una nuova mod per Palworld che aggiunge la meccanica Permadeath.

Per quei pochi che non lo sapessero, l'opzione in questione sta a significare che, se il personaggio del giocatore muore, tutti gli oggetti, compresi quelli equipaggiati, verranno persi per sempre.

Sicuramente un gran numero di giocatori di Palworld potrano trovarla intrigante, specie quelli che amano un tasso di sfida rivolto maggiormente verso l'alto (anche se non parliamo di un soulslike ma di un survival, quindi ci chiediamo che senso abbia la cosa sulla lunga distanza).

Quindi, se siete interessati, potete scaricarla da questo indirizzo, gratuitamente (assicuratevi anche di leggere le istruzioni per l'installazione).

Questa mod riuscirà a rendere il gioco di Pocketpair più bello anche per i "veri gamer"? Non lo sappiamo. In ogni caso, sempre meglio questo che avere a che fare con un altro clone dei Pokémon, immaginiamo.

Senza contare del resto che sta ancora tenendo ancora banco la questione del presunto "plagio" di Palworld ai danni di Pokémon: solo alcuni giorni fa è infatti intervenuto sulla questione l'ex capo legale di The Pokémon Company: ecco le sue parole al riguardo.

Ricordiamo infine che un giocatore ha riferito che il suo file di salvataggio di Palworld è stato bloccato senza possibilità di recupero: ecco tutto quello che sappiamo.