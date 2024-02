Palworld, un segreto nascosto rimanda a Mewtwo

Sono in molti a dire che Palworld sia un plagio spudorato dei Pokémon, tanto che ora è sbucata un'altra prova abbastanza evidente.

Il gioco, che in molti hanno accostato a Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon) sembra infatti essere una sorta di "clone" dei celebri Pocket Monsters, nonostante a livello di gameplay ne prende seriamente le distanze.

Palworld, oltre a essere un successo assoluto, è infatti uno dei videogiochi più controversi degli ultimi tempi, visto che si parla insistentemente di plagio.

Ora, come come riportato anche da PCGamer, un dataminer di nome Brian Cozzens ha scovato nei file di gioco un certo Dark Mutant, in tutto e per tutto simile al celebre Mewtwo dei Pokémon.

Cozzens ha dichiarato a Eurogamer di aver trovato il nostro "amico" mentre realizzava una mappa interattiva per il gioco.

Dall'aspetto, è abbastanza palese che si tratta di un Mega Mewtwo Y che qualcuno ha tinto di nero e viola e a cui ha dato un paio di sopracciglia aggiuntive.

Secondo la sua voce nel Paldex, Dark Mutant potrebbe avere il potere di "aprire buchi in altre dimensioni" una volta perfezionata la sua tecnica.

Forse, la somiglianza tra Dark Mutant e la sua controparte Pokémon era così palese che lo studio potrebbe aver scelto di lasciare il mostro nascosto negli archivi, piuttosto che rischiare davvero una denuncia per plagio.

