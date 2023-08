Devolver svela un nuovo evento con solo giochi... rinviati

Devolver Digital ci ha abituato ad eventi videoludici decisamente diversi dal solito, e il Devolver Delayed Showcase è esattamente uno di questi perché avrà solo videogiochi rinviati.

Il publisher che di recente ha dato vita a Cult of the Lamb, diventato direttamente di culto anche grazie ai gadget su Amazon, ci mostrerà a breve tutti i videogiochi che non usciranno nel 2023.

Agosto comincia ad essere un periodo sorprendentemente affollato per gli eventi, visto che un altro appuntamento pieno di annunci di videogiochi è stato piazzato di recente.

Anche per PlayStation che, dopo il lungo silenzio, parteciperà al suo primo evento internazionale dopo un lungo stop.

Ma, senza nulla togliere a queste due realtà, difficilmente potranno competere in qualche modo con Devolver Digital e il suo evento.

«Goditi l'arte dei rinvii dei videogiochi», racconta il publisher nell'annuncio, approfondendo:

«Scopri quali dei tuoi giochi pubblicati da Devolver Digital più attesi passeranno al prossimo anno! Il futuro del futuro è qui oggi.»

Con una descrizione del genere, onestamente, siamo già pronti a vedere gli annunci dei giochi che non giocheremo.

L'evento andrà online tra pochissimi giorni, tra l'altro, e potete già fissare il promemoria con il video qui sotto:

Tra l'altro, in questo caso Devolver ha preso amichevolmente in giro Nintendo e i suoi Direct, visto che i colori e le grafiche usate sono chiaramente ispirate agli eventi della Grande N.

Uno dei quali, tra l'altro, potrebbe tornare anche in un periodo relativamente recente, stando ad alcune indiscrezioni.

Sarà divertente vedere quali giochi rinviati annuncerà Devolver durante l'evento. Ci sono stati degli annunci negli scorsi periodi che sono rimasti un po' in sospeso, effettivamente.

Tra questi c'è per esempio The Plucky Squire, titolo che ci ha fatto innamorare un po' tutti ma che poi è scomparso dall'annuncio.