A quanto pare ci sarà un altro evento "con oltre 50 giochi" ad agosto

Uno degli appuntamenti più in vista della Summer Game Fest è stato sicuramente il Future Game Show.

L'editore Future ha infatti proposto anche quest'estate la sua carrellata di titoli, introdotti da una coppia di doppiatori celebri del mondo videoludico.

L'appuntamento si è tenuto il 10 giugno scorso e lo show ha avuto una durata di più o meno un'ora (qui il recap se volete rinfrescarvi la memoria).

Ora, come riportato anche da GamingBolt, sembra proprio che a breve vi sarà spazio per un "secondo" Future Game Show, in occasione della Gamescom di Colonia.

Mentre la Gamescom Opening Night Live è fissata per il 22 agosto e dara il via alla fiera, il Future Games Show di GamesRadar avrà uno showcase il giorno successivo.

Il Fall Showcase andrà infatti in onda il 23 agosto alle 20 ora italiana e presenterà "oltre 50 giochi", presentati da Troy Baker (Death Stranding e il prossimo Fort Solis) ed Erika Ishii (Valkyrie in Apex Legends).

Tra i partecipanti figurano Frontier Developments, Thunderful Games, Nacon, Crunching Koalas e Raw Fury, con otto World Premiere previste. È inoltre possibile aspettarsi le consuete demo da scaricare dopo la fiera, quindi sarà interessante scoprire quali.

La Gamescom 2023 si terrà dal 23 al 27 agosto e la partecipazione di Xbox, NetEase, Bethesda, Nintendo e Bandai Namco è stata confermata.

Xbox ospiterà il suo stand più grande, con oltre 30 titoli giocabili, tra cui S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, Forza Motorsport, Ara: History Untold, Cyberpunk 2077: Phantom Liberty e altri ancora.

A differenza di PlayStation, che purtroppo anche quest'anno ha deciso di non prendere parte in alcun modo alla Gamescom.

Questo, senza dimenticare che molto presto toccherà anche al Tokyo Game Show 2023, il quale si prepara a un evento che è stato descritto come "il più grande di sempre".