Nintendo Direct, il prossimo evento potrebbe essere vicino

Dopo il sorprendente Nintendo Direct dello scorso giugno, tra attesi ritorni e Super Mario pronto a trasformarsi in un elefante, le novità per la console ibrida non sarebbero ancora finite.

Tra pochi mesi potrebbe infatti essere in arrivo una nuova presentazione speciale di casa Nintendo, per svelarci probabilmente tutti i giochi in arrivo entro la fine del 2023 su Switch (trovate il modello OLED su Amazon) e i principali titoli previsti per il prossimo anno.

Secondo il giornalista Jeff Grubb sarebbero infatti previste novità molto interessanti: in particolar modo, pare che Nintendo sia già al lavoro su Metroid Prime 2 Remastered e nuovi Zelda, non legati a Tears of the Kingdom.

È dunque plausibile che questi progetti, se l'indiscrezione fosse confermata, possano essere i porting di Twilight Princess HD e The Wind Waker HD, precedentemente rilasciati su Wii U ma ancora non disponibili su Nintendo Switch.

L'annuncio di questi progetti potrebbe arrivare anche tra meno di due mesi: nel corso del suo podcast "Last of the Nintendogs", il giornalista Jeff Grubb ha infatti svelato di aspettarsi un nuovo Nintendo Direct da questo settembre (via ComicBook).

«Nintendo solitamente fa i Direct a settembre. Probabilmente avremo un nuovo Direct a settembre, più o meno vicino alla giornata in cui ci sarà quell'evento Nintendo a Seattle».

Grubb stava parlando del Nintendo Live 2023, un evento in-person che si svolgerà a Seattle in cui sarà possibile partecipare a tornei, scoprire gameplay e assistere a performance dal vivo.

Non ci aspetta grandi annunci per quella che è un'iniziativa rivolta al pubblico, ma la casa di Kyoto potrebbe cogliere l'occasione per realizzare un Nintendo Direct molto vicino, così da aumentare la curiosità dei fan. Ovviamente, in attesa di conferme ufficiali, non possiamo che invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni.

Nel frattempo, restando in tema di novità a tema Nintendo, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la recensione del sorprendente Pikmin 4, in arrivo da domani.