Devolver non scherzava: ecco i giochi rinviati al 2024

Devolver Digital ci ha abituato spesso ad una grande comicità ma, stavolta, è stata molto seria nel mostrare tutti i videogiochi più promettenti rinviati al 2024.

Il publisher che di recente ha dato vita a Cult of the Lamb, diventato direttamente di culto anche grazie ai gadget su Amazon, ci ha mostrato i titoli che non arriveranno al prossimo anno in un evento speciale.

Advertisement

Il Devolver Deyaled Showcase è stato pubblicato pochi minuti fa e, come promesso nel divertente annuncio che ha preso in giro anche i Nintendo Direct, si è fatta effettivamente la lista dei giochi che non vedremo quest'anno.

Tra i titoli in arrivo c'è anche uno degli indie più promettenti svelati negli ultimi tempi, ovvero The Plucky Squire, che è uno dei prodotti di cui aspettavamo una data di uscita.

Ma, come potete vedere nel brevissimo showcase che trovate qui sopra, proprio The Plucky Squire è uno dei videogiochi che vedremo nel 2024.

Devolver Digital ha quindi aggiornato il suo calendario di pubblicazione in questo modo:

Thanks for watching Devolver Delayed! A recap for those that don't have the attention span for a three-minute showcase: pic.twitter.com/tBXbyzbyHu — Devolver Digital (@devolverdigital) August 7, 2023

Con un recap ideale per chi "non ha una soglia di attenzione per uno showcase di tre minuti" (vi vogliamo bene, Devolver), il publisher mantiene nel 2023 i seguenti titoli: The Talos Principle II, Gunbrella, KarmaZoo, The Cosmic Wheel Sisterhood e Wizard With a Gun.

Il 2024 sarà invece il periodo in cui vedremo Pepper Grinder, Stick it to the Stickman, Anger Foot, Skate Story e il già citato The Plucky Squire.

Questo showcase è però un'occasione importante per riflettere sul momento storico dello sviluppo videoludico che, tra una battuta e l'altra, è al centro di uno dei commenti di Devolver Digital su X:

«Grazie a tutti gli sviluppatori che lavorano duramente per realizzare i migliori giochi possibili per tutti, indipendentemente dal tempo necessario.»

Come spesso accade, Devolver è in grado di raccontare davvero il periodo storico con la sua tagliente ironia e satira.

Agosto comincia ad essere un periodo sorprendentemente affollato per gli eventi, visto che un altro appuntamento pieno di annunci di videogiochi è stato piazzato di recente.

Anche per PlayStation che, dopo il lungo silenzio, parteciperà al suo primo evento internazionale dopo un lungo stop.