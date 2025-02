Devil May Cry Remake si farà? C'è un nuovo indizio

Le voci su un possibile remake del primo (o del terzo) Devil May Cry hanno ricevuto una spinta significativa.

Secondo quanto dichiarato da Daniel Southworth, l’attore che presta la sua voce a Vergil nella serie, sembra infatti che il gioco possa essere più reale del previsto.

Come riportato anche da Push Square, durante un panel celebrativo per il 20imo anniversario di Devil May Cry, tenutosi al Power Morphicon 2024 ad agosto, Southworth ha fatto delle affermazioni che hanno alimentato ulteriormente le speculazioni.

Il filmato dell'intervento è stato riportato solo recentemente, più di cinque mesi dopo l’evento, grazie a una segnalazione di The Nerd Stash.

Southworth ha infatti dichiarato che: «In realtà, ho appena finito di lavorare su un videogioco tre o quattro settimane fa. Non voglio dire i titoli, perché sono noto per 'spifferare' troppo… ma mi hanno chiesto di fare la mia voce come era nel 2004 o giù di lì.»

Ha poi aggiunto: «[Mi hanno chiesto] 'Riesci a fare la versione giovane di Vergil?' E questa è stata una sfida.»

Queste parole sembrano suggerire che sia in lavorazione un remake di Devil May Cry (l'originale lo trovate su Amazon), con Southworth chiamato a interpretare una versione più giovane di Vergil, il celebre antagonista della saga.

Tuttavia, bisogna fare attenzione a non trarre conclusioni affrettate. Southworth ha partecipato a numerosi altri progetti videoludici che non hanno nulla a che fare con la saga di Dante, quindi potrebbe anche riferirsi a un altro gioco in cui gli è stato chiesto di interpretare una voce simile a quella del Vergil giovane.

Vero anche l’idea di un remake (magari in RE Engine) del primo Devil May Cry, o del prequel Devil May Cry 3, non sembra poi così irrealistica.

Per ora, non resta che aspettare e vedere cosa succederà. Del resto, il calendario delle uscite di Capcom è piuttosto solido, anche con un nuovo Onimusha (e il remaster del 2) previsto per il 2026.

Nel mentre, potreste volere ingannare l'attesa con la serie animata di Devil May Cry in arrivo molto presto.