Death Stranding 2 potrebbe tornare a mostrarsi a breve

In seguito alla conferma del ritorno di PlayStation ai Tokyo Game Show 2024, dopo diversi anni dalla sua ultima partecipazione, adesso emerge anche un indizio su quello che potrebbe essere uno dei diversi giochi mostrati alla fiera.

Pochi istanti dopo la conferma di PlayStation, anche Hideo Kojima ha ricondiviso sul proprio profilo X il reveal delle date della manifestazione, lasciando così intendere che anche il director sarà presente in qualche modo durante l'evento.

Advertisement

E data la stretta partnership con Sony, è altamente probabile che il suo ritorno significhi anche novità in vista per Death Stranding 2, l'ambizioso secondo capitolo della saga che si è mostrato per l'ultima volta durante lo State of Play di inizio anno.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il sequel dell'apprezzata esclusiva PlayStation (che trovate su Amazon) troverebbe nel Tokyo Game Show 2024 il palco perfetto per una presentazione in grande stile: anche l'ultima volta che Sony fu presente allo show, il tutto avvenne all'insegna di Death Stranding.

GamesRadar+ ci ricorda infatti che durante la sua ultima partecipazione, l'esclusiva PlayStation di Hideo Kojima venne mostrata con una lunghissima demo gameplay di 48 minuti: chissà dunque che non possa verificarsi lo stesso con Death Stranding 2.

È vero infatti che il director sta anche lavorando a un'esclusiva Xbox, ma Microsoft ha già annunciato che salterà l'evento, rendendo dunque estremamente improbabile che OD possa essere mostrato durante il palco.

Tutti gli indizi, insomma, sembrerebbero puntare dritti a Death Stranding 2: non ci resta che appuntare le date del Tokyo Game Show 2024 sui nostri calendari, ricordandovi che si svolgerà dal 26 al 29 settembre.

Come ulteriore indizio per la sua presenza, ricordiamo che nelle scorse settimane Hideo Kojima aveva già annunciato che lo sviluppo di Death Stranding 2 era quasi terminato: aspettiamoci dunque importanti novità in vista.

Ricordiamo anche che l'IP di Kojima Productions sta per diventare anche un film, che dovrebbe però rivelarsi totalmente diverso da tutti gli altri adattamenti.