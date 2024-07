PlayStation tornerà ad una grande fiera internazionale dopo tanti anni

PlayStation è stata una delle prime aziende, tra quelle più grandi, ad aver abbandonato del tutto la partecipazione alle grandi fiere di videogiochi. Tuttavia, con una certa sorpresa, sarà presente al Tokyo Game Show 2024.

Come riporta VGC, infatti, Sony Interactive Entertainment parteciperà a quello che è stato definito come il più grande Tokyo Game Show di sempre.

In realtà Sony era già presente all'edizione dello scorso anno, ma la sua partecipazione ha segnato solo la presentazione di titoli indipendenti, mentre quest'anno si impegnerà a dare supporto a PlayStation 5 (la trovate su Amazon) e i suoi titoli più importanti.

Tokyo Game Show 2024 si svolgerà il prossimo settembre, con un totale di 731 espositori e 3.190 stand ad animare la fiera nipponica tra le più importanti dell'anno.

Sony ha già anticipato che la sua partecipazione sarà molto più attiva, con una presenza fisicamente più importante di quella degli scorsi anni. Era dal 2019, stando agli ultimi dati, che il colosso nipponico non supportava il Tokyo Game Show in maniera così evidente.

Più o meno il periodo in cui ha partecipato per l'ultima volta alla Gamescom, la fiera di Colonia che anche quest'anno non godrà della presenza di PlayStation, dopo tanti anni.

È evidente che Sony vuole tornare a puntare sul Giappone come non mai, considerando la scelta fatta nel supportare l'evento di Tokyo e non le altre.

L'estate dei videogiochi finirà con il Tokyo Game Show 2024 ma sarà proprio la Gamescom 2024 a chiudere effettivamente l'estate vera e propria, con tante aziende e publisher che per fortuna continueranno a dare supporto all'evento tedesco.

Parlando di notizie dal mondo PlayStation, di recente è tornato anche un servizio di cui si è parlato molto negli ultimi mesi, ma con qualche novità stravagante: Sony ha confermato che i premi Days of Play non saranno più disponibili all'interno di PlayStation Stars.