Death Stranding, il film «sarà diverso da qualsiasi altro adattamento»

Sappiamo da tempo che Hideo Kojima collaborerà con A24, la società dietro Everything Everywhere All at Once e Uncut Gems, per il film di Death Stranding.

Il titolo originale, che potete trovare su Amazon a prezzo basso, approderà anche in un progetto live-action.

Al momento sappiamo ben poco di questo film, il quale potrebbe comunque essere a suo modo davvero unico.

Del resto, Kojima stesso vuole che sia qualcosa di totalmente differente rispetto al videogioco.

Ora, come riportato anche da MovieWeb, gli Hammerstone Studios di Alex Lebovici stanno collaborando con A24 per produrre Death Stranding.

Jordan Peele è stato uno dei registi di cui si è fatto il nome per l'adattamento, ma secondo Lebovici non sarà lui a occuparsene.

Sebbene Peele collaborerà con Kojima per il suo gioco horror chiamato OD, non dirigerà il film di Death Stranding.

«Jordan Peele non è mai stato il regista del progetto», ha spiegato Lebovici in un'intervista a MovieWeb.

«Penso che sia una specie di pettegolezzo su Internet. C'è un rapporto che Hideo ha con Jordan. Ci sono sviluppi in arrivo che non posso ancora condividere. Al momento, si tratta della realizzazione della storia. Questo è il punto in cui ci troviamo nel processo di sviluppo».

Ha poi aggiunto: «Penso che la gente sarà estremamente eccitata anche per questo. Hideo è bravissimo e siamo molto contenti di avere la A24. Sarà diverso da qualsiasi altro adattamento di videogiochi mai realizzato. Quindi è un film divertente.»

Nella sinossi rilasciata dagli studios si legge: «Il film promette di approfondire i misteri che circondano l'evento apocalittico chiamato 'Death Stranding', che ha offuscato i confini tra la vita e la morte e ha portato creature da incubo in un mondo sull'orlo del collasso.»

Ricordiamo che in passato sempre Kojima aveva lasciato intendere che il film potesse perfino rinunciare a Sam Bridges, protagonista del videogioco.