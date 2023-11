Death Stranding 2, Kojima potrebbe aver svelato una vera star nel cast

Hideo Kojima potrebbe essere pronto ad accogliere un'altra star nei suoi prossimi progetti, e questa volta potrebbe essere decisamente di peso — senza nulla togliere, ovviamente, anche alle precedenti collaborazioni.

Il leggendario game director ha infatti svelato sui suoi canali social una visita speciale agli studi di Kojima Productions: si tratta di Timothée Chalamet, che ha recitato in film come Dune, Piccole Donne, Interstellar e nell'imminente Wonka, per citarne solo alcuni.

Una notizia decisamente sorprendente e inaspettata per i fan, che ha da subito fatto immaginare a una sua possibile apparizione nel cast di Death Stranding 2 (trovate il primo capitolo in offerta per il Black Friday su Amazon).

Dato che si tratta di una star del cinema in rampa di lancio, una collaborazione con Kojima Productions appare decisamente ambiziosa — e probabilmente anche molto costosa — e contribuirebbe in maniera notevole per un'eventuale campagna di marketing.

Tuttavia, bisogna anche dire che al momento Hideo Kojima non si è sbottonato su un suo possibile ingresso nel cast di Death Stranding 2, limitandosi semplicemente a condividere i momenti del loro incontro sui social network.

Bisogna dire che non è la prima volta che Kojima organizza questo tipo di incontri a sorpresa, ma è anche raro vedere un volto così noto a Hollywood e, soprattutto, con così tanti scatti condivisi. Basti ricordare che nemmeno la visita di Nicolas Cage ha avuto così tanta attenzione.

Chissà se ci sarà davvero la possibilità di una collaborazione futura tra il game director e Chalamet: se non con Death Stranding 2, magari con qualche altro progetto videoludico. Vi terremo ovviamente aggiornati se ci fossero ulteriori novità.

Ricordiamo che Kojima ha già svelato che DS2 avrà tanti nuovi personaggi inediti: chissà che uno di questi non possa essere interpretato proprio dalla star di Dune.

Probabilmente, scopriremo la verità ai prossimi The Game Awards 2023: il game director ha già lasciato intendere che potrebbe esserci spazio proprio per la sua prossima opera videoludica.