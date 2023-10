Death Stranding 2 protagonista ai TGA 2023? Nuovo indizio da Kojima

Potrebbe esserci una data importante da segnare sul calendario per i fan di Hideo Kojima: il 7 dicembre potrebbe essere il giorno giusto per scoprire novità per Death Stranding 2 — o DS2, se preferite.

Il sequel di Death Stranding (trovate la Director's Cut ) era stato svelato durante la scorsa edizione di The Game Awards e, stando agli ultimi indizi, l'edizione 2023 sarebbe l'occasione giusta per scoprire qualche dettaglio in più.

È stato proprio Hideo Kojima a suggerire questo possibile reveal imminente: il celebre director ha infatti ripubblicato sui suoi social un'immagine raffigurante i The Game Awards 2023, confermando la data del 7 dicembre per l'inizio dello show.

La cerimonia che celebra i migliori videogiochi dell'anno è stata spesso teatro di annunci importanti, così come è nota anche la stima del suo ideatore e conduttore Geoff Keighley nei confronti di Kojima.

Il director dovrebbe dunque essere presente anche all'edizione di quest'anno, presumibilmente per novità riguardanti Death Stranding 2: in alternativa, potremmo riuscire a scoprire qualcosina in più per la misteriosa esclusiva Xbox in sviluppo.

Inutile dire che i fan di Kojima Productions avranno un motivo in più per collegarsi e seguire The Game Awards 2023: non ci resta che attendere pazientemente il 7 dicembre per scoprire quali sono le novità che il papà di Metal Gear Solid intenderà mostrarci.

Ovviamente, potrete comunque continuare a seguirci sulle nostre pagine per scoprire tutti gli annunci e i trailer più importanti, che vi riepilogheremo con un recap dedicato non appena l'evento sarà disponibile.

Curiosamente, negli scorsi giorni Hideo Kojima sembrava aver anticipato anche un nuovo evento State of Play in arrivo, anche se al momento da PlayStation e Sony non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

Ricordiamo anche che è previsto un film ispirato a Death Stranding, che però dovrebbe essere «completamente diverso» dal videogioco.