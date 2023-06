Nicolas Cage potrebbe apparire in Death Stranding 2, davvero

Death Stranding 2 — noto anche come DS2 — promette di essere un progetto molto ambizioso per Hideo Kojima, oltre al fatto che il gioco includerà un gran numero di personaggi vecchi e nuovi.

Il primo Death Stranding (che trovate su Amazon) era sicuramente un esperimento coraggioso, anche e soprattutto grazie ad alcune scelte adottate per il casting.

E se le interpretazioni ricopriranno un ruolo chiave anche nel sequel - nonostante Kojima abbia ammesso di aver scritto la storia per l'attrice Elle Fanning - ora è emersa una ipotesi che, se confermata, farà la gioia di molti.

Come riportato anche da GamesRadar, infatti, l'attore Nicolas Cage si è recato di persona negli studi di Kojima Productions.

Kojima ha twittato infatti un paio di foto scattate con Cage nello studio di sua proprietà.

Da notare due cose: la prima è il look assolutamente fuori di testa di Cage, mentre la seconda è la spilla di Kojima, che sembra essere il volto insanguinato di Cage in Mandy, film del 2018.

Kojima ama invitare persone famose di ogni genere nei suoi studi, quindi non c'è motivo di credere che si tratti di qualcosa di più di una visita di cortesia. Vero anche sono in molti a voler vedere Nic Cage in Death Stranding 2, una partecipazione che manderebbe i fan in estasi.

Sappiamo già che il cast di DS2 è capitanato da Elle Fanning, oltre al ftto che Guillermo Del Toro, Lea Seydoux e Norman Reedus hanno fatto parte del gioco originale. A questi si aggiungono svariati camei di personalità come Junji Ito, Conan O'Brien e Sam Lake.

La porta, quindi, è assolutamente spalancata anche per Nic Cage in Death Stranding 2. Staremo a vedere se il sogno diventerà realtà.

Al momento Kojima e tutto il suo staff continuano a essere al lavoro sulla produzione, svelando recentemente anche diverse sessioni in motion capture con le star più importanti.

Tra queste non poteva mancare naturalmente l'attrice Elle Fanning, che ha già ammesso come Death Stranding 2 sia già «la cosa più bella che abbia mai fatto».