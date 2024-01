Il nome definitivo di Death Stranding 2 potrebbe essere molto strano

È passato un po' di tempo dall'annuncio di Death Stranding 2 e l'unica cosa che sappiamo con certezza è che questo non sarà il nome definitivo della prossima opera di Kojima Productions, il quale potrebbe essere svelato presto ad un nuovo State of Play.

Non è la prima volta che si parla dell'arrivo di un nuovo evento dedicato al mondo PlayStation, che effettivamente manca da un po' e arriverebbe in un ottimo momento perché a PS5 servono nuovi annunci.

Advertisement

In questa occasione potrebbe tornare anche Death Stranding 2, o più precisamente "Death Stranding 2 - On the Beach".

Questo è infatti il nome completo che ha svelato l'insider billbil-kun (tramite Gamingbolt), un nome che abbiamo imparato a conoscere grazie alle puntuali anticipazioni dei giochi gratis mensili del PlayStation Plus, che ha rivelato il nome completo del sequel dell'opera prima di Kojima Productions (che potete ancora acquistare al miglior prezzo su Amazon).

Death Stranding 2 - On the Beach è un nome decisamente strano anche per un gioco di Hideo Kojima, ma tutto sommato se venisse confermato non ci stupiremmo troppo.

Secondo billbil-kun, Death Stranding 2 tornerà nel prossimo State of Play che dovrebbe arrivare entro i prossimi 15 giorni, secondo il report che ha pubblicato.

Se venisse confermato, il ritorno di Death Stranding sarebbe decisamente gradito visto che è stato mostrato la prima volta nell'ormai lontano 2022, e siamo curiosi di saperne di più al più presto. Così come di sapere quando uscirà, visto che il 2024 sembra che non sarà l'anno di Death Stranding 2.

Nel 2024, però, Hideo Kojima ha svelato già che sarà molto impegnato, quindi in un modo o nell'altro ci aspettiamo delle novità.

Tra cui degli aggiornamenti per il film dedicato a Death Stranding, che sta entrando in lavorazione, e gli altri progetti di Kojima Productions come OD, svelato alla fine dello scorso anno.