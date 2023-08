Dead Space Remake al prezzo più basso di sempre! Lo paghi meno di 40€!

Anche oggi, lunedì 28 agosto 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi imperdibili. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare il remake di Dead Space, che attualmente potete portarvi a casa a soli 39,99€ rispetto al prezzo più basso recente di 59€, con uno sconto del 32%.

Il remake di Dead Space è una rinnovata interpretazione di un capolavoro apprezzato nel mondo dei giochi survival horror, originariamente rilasciato nel 2008 per PS3, Xbox 360 e PC. Creato da Motive Studio e distribuito da Electronic Arts, questa nuova versione rimane fedele alla trama fondamentale del gioco originale. In essa, i giocatori si calano nel ruolo di Isaac Clarke, un ingegnere spaziale incaricato di rispondere a un segnale di soccorso proveniente dalla nave USG Ishimura. Una volta giunto a bordo, Clarke si ritrova faccia a faccia con un'inquietante epidemia aliena che pare aver infettato tutto l'equipaggio

Nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,8, abbiamo affermato che “quando si tocca un mostro sacro del genere, e quando a farlo è un team di sviluppo ben diverso rispetto a quello originale, il rischio di fare danni è sempre altissimo. EA Motive si è dimostrata invece all’altezza del compito e ha portato a termine un lavoro molto rispettoso, effettuando aggiunte utili, migliorative e mai davvero invasive, né per quanto riguarda il sistema di gioco, né per quanto concerne la storia“.

