Dead Space per PS5 al PREZZO PIU' BASSO DI SEMPRE su Amazon!

Il quinto giorno del Black Friday di Amazon porta sconti imperdibili, tra cui Dead Space per PS5, ora a soli 34,97€. Non perdere l'occasione di acquistare questo gioco al suo prezzo minimo storico!

Dead Space, chi dovrebbe acquistarlo?

Dead Space è la versione rinnovata e migliorata per le console di nuova generazione di uno dei migliori giochi horror degli ultimi vent'anni. Con un punteggio eccellente nella nostra recensione, è un acquisto obbligato per gli amanti dei giochi horror e per chi desidera immergersi in un'avventura affascinante.

Nel gioco, nei panni dell'ingegnere Isaac Clarke, ti troverai coinvolto in una missione di riparazione che si trasforma in una lotta per la sopravvivenza contro orribili creature. Il gioco è stato completamente rifatto, offrendo un realismo visivo inedito e un audio 3D immersivo, perfetto sia per chi ha già sperimentato il titolo originale, sia per i nuovi giocatori.

Con il Black Friday di Amazon, puoi risparmiare oltre 40 euro sul prezzo consigliato di 79,99€, portando a casa un titolo di altissimo livello a un prezzo incredibile. Ti consigliamo di approfittare di questa offerta prima che il gioco torni al suo prezzo originale.

