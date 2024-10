David Hayter sarà di nuovo Snake? C'è un indizio

David Hayter, la storica voce di Snake nella serie Metal Gear Solid, ha annunciato su X di essere tornato in sala di registrazione per interpretare un ruolo che non ricopriva da anni.

La storica voce di Solid Snake potrebbe tornare ad interpretare il suo ruolo più iconico: un vero e proprio ritorno, dato che il doppiatore era stato sostituito in Metal Gear Solid V (trovate la Definitive Experience su Amazon).

Sappiamo già che Hayter tornerà in Metal Gear Solid Delta, ma a quanto pare non è finita qui.

Come riportato anche da Push Square, l'attore ha accompagnato un messaggio social con una GIF di Naked Snake, suggerendo un possibile ritorno nel franchise.

Nonostante Hayter sia stato sostituito da Kiefer Sutherland in Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, la sua interpretazione di Snake rimane una delle più amate dai fan.

Il suo ritorno potrebbe segnare una svolta importante per la serie, considerando che sono passati oltre 10 anni dalla sua ultima apparizione ufficiale.

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, un remake utilizzerà l'audio originale del gioco PS2. È quindi probabile che Hayter si riferisca a un altro progetto.

Sulla sua pagina IMDb, l'attore risulta accreditato come voce di Solid Snake in un film fan-made intitolato "Sonic Villains", ma non è da escludere che possa trattarsi di qualcosa di ufficiale.

La possibilità che Hayter stia riprendendo il suo ruolo iconico per un nuovo capitolo della saga non è quindi da escludere. I fan dovranno attendere ulteriori annunci per scoprire di cosa si tratta effettivamente.

L'unica cosa che sappiamo è che è altamente improbabile che possa trattarsi del remake del primo MGS.