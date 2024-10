Volete Metal Gear Solid 1 Remake? Arrivano brutte notizie

Konami ha dichiarato che realizzare un remake del primo Metal Gear Solid sarebbe molto più complesso rispetto al remake di Metal Gear Solid 3: Snake Eater attualmente in lavorazione.

La saga sta infatti per tornare con il rifacimento del terzo capitolo.

Lo scorso agosto ho potuto personalmente provarlo in anteprima a Londra e, dalle prime impressioni, pare che i fan avranno tra le mani un gran bel rifacimento.

Ora, a parlare di un eventuale Metal Gear Solid 1 Remake è il produttore della serie Noriaki Okamura durante un'intervista con la rivista giapponese Famitsu (via IGN US).

Okamura ha spiegato che un remake del primo capitolo, così come dei due originali Metal Gear per MSX2 e NES, richiederebbe la creazione di molti elementi completamente nuovi.

Al contrario, il remake di Metal Gear Solid 3, intitolato Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, si è rivelato più semplice da realizzare.

Le anteprime di Metal Gear Solid Delta - inclusa la mia - hanno già evidenziato come il gioco sia sostanzialmente una riproduzione fedele dell'originale con poche variazioni.

Il produttore ha inoltre rivelato che Konami sta attualmente considerando il futuro della serie, rimasta in sospeso dopo l'uscita del creatore Hideo Kojima.

Tuttavia, l'azienda attenderà di valutare la ricezione da parte del pubblico di Metal Gear Solid Delta prima di prendere decisioni definitive.

Konami sembra concentrarsi sulla preservazione dell'eredità della serie piuttosto che sull'espansione della trama.

Okamura ha dichiarato: «Prima che tutti coloro che sono stati coinvolti nell'originale se ne vadano, dobbiamo creare un percorso per preservare la serie Metal Gear per i prossimi 10 o 50 anni. Penso che sia qualcosa che dobbiamo fare«».

L'azienda sta già lavorando in questa direzione con le Metal Gear Solid: Master Collection. Il Volume 1 include i primi cinque giochi della serie, mentre il Volume 2, attualmente in sviluppo, includerà pare anche Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots, portando l'esclusiva PlayStation 3 su piattaforme moderne.