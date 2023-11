Dark Souls 3, ecco il remaster next-gen dei fan

Dark Souls 3 è senza dubbio uno dei soulslike più amati di sempre, tanto che il gioco ha ricevuto una sorta di remaster in Unreal Engine 5 messo in piedi dai fan.

Mettendo un attimo da parte Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) il terzo capitolo della serie di FromSoftware è ancora molto apprezzato.

Basti pensare che alcune settimane fa una mod ne ha migliorato il comparto grafico, in grado di renderlo ancora più bello.

Inclusa anche la mod che permette di giocare Dark Souls 3 in prima persona, una primizia non per tutti.

Ora, come riportato anche da DSO Gaming, il bravissimo Jonx0r ha rimasterizzato alcune mappe della città di Irithyll di Dark Souls 3 in Unreal Engine 5.

L'artista ha infatti condiviso un video che mostra 11 mappe che coprono l'intera città, il quale può quindi darvi un'idea abbastanza precisa di come potrebbe essere un vero remaster del gioco.

La cosa interessante è che Jonx0r ha implementato alcune meccaniche di controllo molto basilari: il giocatore principale può muoversi liberamente (con animazioni abbastanza fluide) e sì, ci sono anche una serie di gesti che il personaggio può eseguire.

Ma non sol: Jonx0r ha utilizzato i modelli, le texture, le animazioni e i suoni originali, oltre al fatto che l'artista ha effettuato l'upscaling di queste texture con Topaz Gigapixel. Quindi, il remaster fa apparire molto più nitida e dettagliata l'ambientazione rispetto all'originale.

Purtroppo, però, non è possibile scaricare questo progetto, perché si tratta più che altro di un test. Ad ogni modo, se siete fan di Dark Souls, dovreste assolutamente dargli un'occhiata.

In attesa che la saga torni in vita, prima o poi, il modder "Zethras" ha rilasciato una nuova mod per Dark Souls 3 che prevede l'inclusione di una modalità facile (rigorosamente non ufficiale).

Ma non solo: un altro fan aveva condiviso un video che mostra sempre DS3 rimasterizzato con il motore grafico di Epic.

Infine, FromSoftware ha rilasciato diverse settimane una nuova patch - assolutamente ufficiale - per la versione PC di Dark Souls 3, la quale apportava correzioni tecniche e fix di vario genere.