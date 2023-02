Dark Souls 3 Remastered in Unreal Engine 5 è un sogno e un fan lo ha creato

Dark Souls 3 è uno dei soulslike più amati di sempre, tanto che il gioco ha ora ricevuto una vera e propria remaster da parte dei fan, in Unreal Engine 5.

Mettendo da parte per un attimo il bellissimo Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) il terzo capitolo della serie dark fantasy di FromSoftware è ancora molto apprezzato e discusso.

Se infatti i fan si sono dilettati tempo fa in un vero prequel fan made (che potremo provare gratuitamente nelle prossime settimane), ora è il turno di una chicca niente male.

Quindi, dopo aver ricevuto una mod che ne migliora sensibilmente il comparto grafico, è ora il turno di una remaster fatta in casa realmente sorprendente.

Come riportato anche da DSO Gaming, infatti, l’utente ‘Jonx0r’ ha condiviso un video che mostra Dark Souls 3 rimasterizzato con il performante motore grafico di Epic.

Il filmato in questione – visionabile poco sotto – vi darà un’idea di ciò che otterremmo se FromSoftware e Bandai Namco decidessero un giorno di dare nuovo lustro al classico capitolo del franchise.

Jonx0r ha praticamente portato su Unreal Engine 5 tre mappe del gioco originale, ossia Cemetary of Ash, Iudex Gundyr’s Arena e Firelink Shrine.

Inoltre, sembra proprio che Jonx0r abbia utilizzato la tecnologia nota come Lumen, visto e considerato che l’illuminazione generale appare decisamente migliore e più accurata rispetto al gioco originale.

Va chiarito in ogni caso che l’autore ha voluto realizzare una rimasterizzazione e non un remake, sebbene ora come ora non è disponibile alcuna versione giocabile in E5 del titolo in questione, purtroppo (anche se, come si dice in questi casi, la speranza è l’ultima a morire).

Restando in tema, il bravissimo TeaserPlay ha realizzato tempo fa un altro video realmente sorprendente e dedicato questa volta a un fantomatico Dark Souls 4, sempre realizzato sfruttando la potenza del motore grafico UE5.

Ma non solo: FromSoftware ha rilasciato una nuova patch per Dark Souls 3 per PC, la quale apporta correzioni tecniche e fix di vario genere.

Inoltre, l’ormai prossimo soulslike realizzato da Team Ninja e Koei Tecmo è da poco tornato a mostrarsi coi requisiti minimi e raccomandati della versione PC.