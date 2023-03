Dark Souls 3 è da ora decisamente più “facile”, grazie ai fan

Dark Souls 3 è uno dei soulslike più tutti i tempi, tanto che il gioco ha ora ricevuto una vera e propria modalità facile grazie ai fan.

Mettendo da parte per un attimo Elden Ring (di cui potete acquistare la Launch Edition su Amazon) il terzo capitolo della serie dark fantasy di FromSoftware è ancora molto apprezzato.

Del resto, i fan si sono dilettati tempo fa in un vero prequel fan made (che potremo provare gratuitamente nelle prossime settimane), sebbene ora è il turno di un’altra sorpresa davvero notevole.

Dopo aver ricevuto una mod che ne migliora sensibilmente il comparto grafico, è ora il turno di un Easy Mode vero e proprio, per chi non ha troppa voglia di sudare le proverbiali sette camice nel gioco.

Come riportato anche da DSO Gaming, il modder “Zethras” ha rilasciato una nuova mod per Dark Souls 3 che prevede l’inclusione di una modalità facile (non ufficiale).

Il bello di questa mod è che non si tratta di una modifica qualunque, magari in grado di rendervi immortali, bensì apporta intelligentemente alcune modifiche per rendere l’intera esperienza un po’ più semplice.

Entrando nei dettagli, Easy Souls III presenta tre difficoltà personalizzate, ossia Facile, Molto Facile e Ultra Facile. La modalità Facile aumenta la quantità di anime guadagnate del 25%, oltre a ridurre del 25% i danni subiti e aumentare del 25% i danni subiti dai nemici. In modalità Molto facile, le percentuali sono del 50%, mentre in Ultra facile sono del 75%.

Come ha notato il modder, tutte le modifiche sono proporzionali rispetto a quanto visto nel gioco principale. Ad esempio, se un nemico infliggeva 100 danni con un colpo di spada e dava 1000 anime alla morte (o 200 danni e 2000 anime in NG+), la versione UltraEasy vedrà il nemico infliggere 25 danni e 1750 anime nel gioco standard, e 50 danni con 3500 anime alla morte in NG+.

Chi è interessato a questa Easy Souls III, la può scaricare – in forma totalmente gratuita – cliccando a questo indirizzo. Vi auguriamo buon divertimento!

Restando in tema, un fan ha condiviso un video che mostra Dark Souls 3 rimasterizzato con il performante motore grafico di Epic, Unreal Engine 5.

Ma non è tutto: From ha rilasciato alcune settimane una nuova patch per Dark Souls 3 per PC, la quale apporta correzioni tecniche e fix di vario genere.

Infine, Enotria The Last Song, il soulslike di Jyamma Games, presenterà la sua Alpha Unreal Engine 4 Demo al PAX East 2023, per un’uscita nel 2024.